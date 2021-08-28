Onur Büyüktopçu annesiyle alışverişte

"HAYATIMDAKİ EN KISA TATİL OLDU"

Kısa bir tatil yapan 39 yaşındaki oyuncu, "Hayatımdaki en kısa tatil oldu. Yangınlar, seller ve felaketler bitmiyor. İnsanın canı tatil yapmak bile istemiyor, o yüzden erkenden geldik." dedi.

"AÇLIĞA GELEMEM"

Geçen yıldan bu yana 13 kilo veren Büyüktopçu, "Yediğime, içtiğime dikkat ettim. Sinirli bir adam olduğum için açlığa gelemem. Yemek yiyerek zayıfladım. Sebze ağırlıklı beslendim." diye konuştu.