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        Haberler Gündem 3. Sayfa Önünü kesti, defalarca yumrukladı! | Son dakika haberleri

        Önünü kesti, defalarca yumrukladı!

        Diyarbakır'da bir şahıs, önünü kestiği motosiklet sürücüsünü ve yanındaki kız arkadaşını defalarca yumruklayarak yere yığdı. Yardıma vatandaşlar koştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 00:15 Güncelleme: 01.08.2024 - 00:32
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        Önünü kesti, defalarca yumrukladı!
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        Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobilden inen bir şahıs, önünü kestiği motosikletliyi ve yanındaki genç kızı defalarca yumruklayarak yaraladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 564. Sokak'ta ilerleyen otomobil sürücüsü ile motosikletli kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün önünü keserek aracını durdurdu.

        Motosiklet sürücüsünü defalarca yumruklayan otomobil sürücüsü, daha sonra yanındaki genç kızı da darp etti. Defalarca yumruklanan genç kız ve motosiklet sürücüsü yere yığıldı.

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        Çevredeki vatandaşların yardımıyla sakinleştirilen sürücünün kavga ettiği an bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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