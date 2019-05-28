Tom Ray, "Aylarca komada kaldım ve uyandığımda geçmiş yaşamım hakkında hiçbir şey hatırlamıyordum. Yeni doğmuş bir bebeğin yanında oturan çok güzel bir kadın vardı ve o kadın kendini karım olarak tanıttı. Hafızamdaki her şey kayboldu ve geçmişimle ilgili her şeyi yeniden öğrenmek zorunda kaldım" dedi.