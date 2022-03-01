Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılında gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 11 oranında arttığını açıkladı. GSYH’daki artış, emeklilik dilekçesini bu yıl verenleri yakından ilgilendiriyor.

Emekli aylıkları bağlanırken, öncelikle kişinin çalışma yaşamı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen prime esas kazançlarının güncel değeri bulunuyor. Aylıklar da bu güncellenen kazançlar üzerinden hesaplanıyor.

2000 – 2008 dönemindeki kazançlar güncellenirken tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) yıllık artışın tamamı, GSYH’deki artışın da yüzde 100’ü kullanılıyor. 2008 sonrasındaki çalışmalara ait prime esas kazançlar güncellenirken ise TÜFE’nin tamamı, GSYH artış hızının da yüzde 30’u dikkate alınıyor. Buna güncelleme katsayısı deniliyor.

Emeklilik dilekçesini 1 Ocak 2022 tarihinden sonra vermiş olanların aylığı bağlanırken henüz geçen yılın GSYH’si açıklanmamış olduğundan, 2021 yılı güncelleme katsayısında sadece geçen yılın enflasyon rakamı dikkate alındı. 2021 yılı TÜFE artışı yüzde 36.08 olduğu için güncelleme katsayısı 1.3608 olarak uygulandı.

2021 yılında GSYH yüzde 11 oranında arttığı için, bunun yüzde 30’u olan 3.3 puan güncelleme katsayısına eklenecek. Böylece 2021 yılı güncelleme katsayısı 1.3908 olacak.

EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMIŞ OLANLARA FARK ÖDENECEK

GSYH’daki artıştan kaynaklı olarak güncelleme katsayısında yapılan değişiklik, emeklilik dilekçesini 1 Ocak’tan sonra verenlerden aylık bağlanmış olanlara da yansıtılacak. Bunların emekli aylığı farkları daha sonra hesaplarına yatırılacak.

Farklar, ocak ayında emekli aylığı ödenen günden geçerli olarak hesaplanacak. Örneğin, aylığını her ayın 17’sinde alan kişiler için 18 Ocak’tan geçerli fark ödemesi yapılacak.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ 2022’DE VERENLER AVANTAJLI ÇIKTI

Emeklilik dilekçesini kasım aralık ayı yerine ocak ayında verenler bu yıl avantajlı çıktılar. Dilekçeyi 2021’in ikinci yarısında verenlerin aylıkları bağlanırken, geçen yıl ocak ayında yüzde 7.36, temmuz ayında yüzde 8.45 oranında zam yapıldığı için kazançları yüzde 16.43 oranı uygulanarak güncellendi.

Ocak ayından sonra dilekçe verenlerin aylıklarına ise yüzde 39.08 oranı uygulandığından dilekçeyi 2022 yılına bırakanlar kazançlı çıktı.

Farkın bu kadar yüksek olmasında kasım aralık aylarında enflasyonun bir anda füze gibi çıkması etkili oldu. Ekim ayında yüzde 15.75 olan yıllık enflasyon, döviz kurundaki hızlı artışa bağlı olarak kasımda yüzde 19.82’ye, aralık ayında da yüzde 36.08’e fırladı.

GSYH’deki sürpriz artış da emeklilik dilekçesini bu yıl verenlerin bir diğer şansı oldu. Ekim ayında TBMM’ye sunulan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda dahi 2021 yılı büyümesinin yüzde 9 olacağı tahmin edilmesine karşın büyüme yüzde 11 olarak gerçekleşti.