OnePlus, Nord N10 5G ile Türkiye pazarına giriş yaptı - Haberler

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Akıllı telefon markası OnePlus, Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı. Markanın ilk olarak OnePlus Nord N10 5G modeli Türkiye pazarında raflardaki yerini aldı. OnePlus’ın yeni Nord N Serisi OxygenOS ile birlikte geliyor. OnePlus, Oppo, Vivo, iQOO ve realme gibi akıllı telefon markalarını da bünyesinde barındıran Çinli BBK Electronic Corporation'ın çatısı altında bulunuyor.

Yeni telefon modelleriyle ilgili olarak OnePlus Kurucusu ve CEO’su Pete Lau, “OnePlus’ın misyonu daha iyi teknolojiyi dünyayla paylaşmak… OnePlus Nord N10 5G, sunduğumuz akıllı telefon seçeneklerini daha çeşitli fiyat aralıklarına yaygınlaştırma stratejimizde bir sonraki adımı temsil ediyor” dedi.

OnePlus Avrupa Strateji Başkanı Tuomas Lampen ise şunları söyledi:

“Avrupa ve Hindistan’da ilk OnePlus Nord modelini piyasaya sunmamızdan bu yana kullanıcılarımız daha da uygun fiyatlı OnePlus ürünlerinin geleceğini görebiliyorlardı. OnePlus Nord N10 5G modelini daha fazla kullanıcıya ulaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kullanıcılarımıza daha büyük ölçekte üst düzey deneyimler sunabilmek için ürün portföyümüzü geliştirmeye devam edeceğiz.”

90Hz yenileme hızına sahip ekranı, Warp Charge özelliği ve dörtlü kamera kurulumu ile gelen OnePlus Nord N10 5G’de 6 GB bellek ve 128 GB depolama (512 GB’ye kadar artırılabiliyor) kapasitesi bulunuyor. OnePlus Nord N10 5G, OnePlus markasının imzası olan hızlı ve rahat ekran deneyimini 6.49 inç FHD+ ekranı ve 90 Hz yenileme hızıyla sunuyor.

TÜRKİYE FİYATI

Cihaz, 4300mAh pile sahip Warp Charge 30W’yi destekliyor. Gücünü sekiz çekirdekli bir işlemciden alan Qualcomm Snapdragon 690 çip setiyle donatılan OnePlus Nord N10 5G’nin özel makro ve mono kameraların yanı sıra 64 MP’lik bir ana kamerasıya ve 119 derecelik bir ultra geniş merceğe sahip.

Akıllı telefonun selfie çekimleri veya görüntülü aramalar için ise ön kısmında 16 MP bir kamerası bulunuyor. OnePlus Nord N10 5G’nin Türkiye için tavsiye edilen satış fiyatı ise 4699 TL olarak açıklandı.

OnePlus Nord N10 5G Teknik Özellikleri

Nord N10 5G Ekran 6.49 inç IPS LCD Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2400 İşlemci Qualcomm® Snapdragon™ 690 Bellek 6 GB Dahili Depolama 128 GB + 512 GB’a kadar microSD kart Kamera 64 MP Ana Kamera 8 MP Ultra Geniş Açılı Kamera 2 MP Makro Kamera 2 MP Derinlik Kamera Ön Kamera 16 MP Pil 4300 mAh, 30W hızlı şarj İşletim Sistemi Android 10 tabanlı Oxygen OS Boy x En x Kalınlık 163 x 74.7 x 8.95 mm Ağırlık 190g Renk Siyah Satış Fiyatı 4699 TL