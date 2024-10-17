One Direction üyesi Liam Payne kimdir? Liam Payne öldü mü, kaç yaşında, neden öldü?
Müzik dünyasında eski One Direction üyesi olarak tanıdığımız Liam Payne hayatı ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde One Direction grubundan arkadaşı Niall Horan'ın konserine katılmak için Arjantin'e gelen Liam Payne ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Genç yıldızın grubu dünya çapında büyük bir başarı yakalayarak müzik listelerinde zirveye oturdu ve birçok hit şarkıya imza attı. Peki One Direction üyesi Liam Payne kimdir? Liam Payne kaç yaşında, neden öldü?
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Eski One Direction yıldızı Liam Payne, Arjantin'deki otel odasının üçüncü katından düşerek öldüğü haberi geldi. Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik ve Louis Tomlinson ile beraber One Direction grubuna üyesi olan Liam’ın hayatı, yaşı, ölüm sebebi merak edilmeye başlandı. Grubun 2015'te dağılmasından bu yana Payne, 2017'de "Strip That Down" şarkısını ve 2019'da "LP1" albümünü yayınlayarak solo kariyerine başlamıştı. Peki Liam Payne kimdir, öldü mü, kaç yaşında, neden öldü?
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LİAM PAYNE NEDEN ÖLDÜ?
Liam Payne'nin cansız bedeni otelin iç avlusunda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, şarkıcının cesedinin otelin iç avlusunda bulunduğunu doğruladı.
LİAM PAYNE KİMDİR?
Liam Payne tam adıyla Liam James Payne (29 Ağustos 1993 - 16 Ekim 2024), İngiliz şarkıcı ve söz yazarı. İngiliz-İrlandalı erkeklerden oluşan One Direction grubunun bir üyesiydi.
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29 Ağustos 1993'te Wolverhampton'da doğmuştur. The X Factor yarışmasına ilk kez 2008 yılında katıldı ama yarışmanın jürileri ona 2 yıl sonra gelmesini önerdi. 2 yıl sonra "Cry Me A River" şarkısıyla tekrar katıldı. Jüriden 4 evet alarak Boot Camp'a geçti. Ancak o da diğerleri gibi Boot Camp'ta elendi. Fakat Nicole Scherzinger'ın tavsiyesi ile erkekler kategorisinde elemeleri geçememiş olan diğer 4 yarışmacı (Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan ve Harry Styles) ile One Direction isimli bir grup kurarak gruplar kategorisinde yarıştılar. On hafta sonunda finale kadar yükselen grup yarışmayı üçüncülükle bitirdi. İlk albümleri olan Up All Night, 18 Kasım'da piyasaya sürülmüştür. 2012 yılında grubun 2. stüdyo albümü Take Me Home çıkmıştır. Grup Midnight Memories albümünü Kasım 2013'te çıkarmıştır. Dördüncü albümleri olan Four ise bir sene sonra (Kasım 2014) piyasaya sürülmüştür. Zayn Malik'in gruptan ayrılmasından sonra, son albümleri olan Made in the A.M. (Kasım 2015) çıkarılmıştır.
Liam Payne 2016 yılından beri İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Cheryl ile birlikteydi. Çiftin 22 Mart 2017 tarihinde "Bear" adında bir erkek bebekleri doğdu.
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