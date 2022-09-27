Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Önder Karaveli getirildi.

1 yıllık sözleşme imza atan Karaveli, ''Neden Adanaspor’dayım bunun cevabı ile başlamak istiyorum sözlerime. Hayatım boyunca inanmadığım hiçbir şeyin içerisinde olmadım. İnandığım ortamlarda inandığım kulüplerde görev aldım. Bugünde burada olma sebebim Adanaspor’un bana anlattıklarına inanmamdır. Furkan beyin bana anlattıklarına inanmamdır. Bu yüzden buradayım. Çok heyecanlıyım. Adanaspor’da olduğum için. Çok büyük bir camiaya geldim. Bunun farkındayım. Futbolculuk dönemlerimde Adanaspor’u hayranlıkla takip ederdim. O zamanlar inşallah bir gün Adanaspor’da teknik direktörlük yaparım diye hayaller kurdum. Adanaspor’u hep birlikte layık olduğu yere taşıyacağız.'' ifadelerini kullandı.