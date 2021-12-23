Beşiktaş Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti ve bu sezonki yedinci galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar Önder Karaveli yönetimindeki ikinci zaferine ulaşırken puanını 28'e yükseltti.

Kayserispor maçında iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılan Kara Kartal hafta sonunda ise Fenerbahçe karşısında yine iki kez geriye düşmüş sahadan 1 puanla ayrılmayı başarmıştı.

Bu karşılaşmanın da 3. dakikasında geriye düşen Beşiktaş Larin ve Ghezzal'in golleriyle galibiyete uzandı. Siyah-beyazlılar, Önder Karaveli yönetiminde 7. puanını elde etti.