Önce uyardı sonra dolandırdı! 20 milyon TL'lik vurgun!

DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, devre mülklerini satmak isteyen 125 kişiyi ağlarına düşürüp, yüksek kazanç vaadiyle 20 milyon TL dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

ÖZELLİKLE YAŞLI KİŞİLERİ SEÇTİLER DHA'da yer alan habere göre polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin özellikle yaşlı kişileri seçtiği, kurdukları paravan şirkete çağırdığı mağdurları harç, tapu, sigorta ve pul masrafları adı altında dolandırdıkları saptandı.

33 İLDE 57 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Bu tespitlerin ardından ekipler, 3 Aralık´ta, Adana merkezli 33 ilde düzenlenen operasyonda 57 kişiyi gözaltına aldı.

EMLAK DANIŞMANI ŞÜPHELİ UYARIDA BULUNMUŞ Şüphelilerden Kocaeli'nde emlak danışmanlığı yapan Okan Onat´ın, operasyondan 2 gün önce yerel bir haber sitesine verdiği röportajda dolandırıcılık uyarısı yaptığı ortaya çıktı.

"ÇOK PARA KAZANACAĞIM DİYE UMUT EDİYORLAR" Onat'ın röportajda, "Mülklerinizi afaki fiyatlara satacağız diyorlar. Hiçbir devre mülk 1 milyon TL etmez. Ancak insanlar rakamları duyunca hemen kanıyor ve gerisini düşünmeden hareket ediyor. Çok para kazanacağım diye umut ederken, dolandırıldığının farkına bile varmıyor" ifadelerini kullandığı görüldü.

12 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Okan Onat´ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı, diğerleri ise 33´ü adli kontrol şartı, 12´si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.