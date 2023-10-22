4 senedir aynı adreste oğluyla birlikte yaşayan Gülsen Bulut, ev sahibinin istediği artışı yapamayacağını, başka eve taşınmak için de maddi gücünün yetersiz olduğunu söyledi. Bulut, "Mart ayında kontratım bitti. Marttan hazirana kadar sorun yaşamaya başladık. Kiramı yüzde 83 zam yaparak 850 liradan 1500 liraya yükselttik. Onu kabul etmedi ve kapıma gelip 'Hazirana kadar 5 bin lira, hazirandan sonra da 10 bin lira vereceksin' dedi. Ben de çocuğumun engelli maaşıyla geçindiğimizi bu nedenle veremeyeceğimi söyledim" dedi.