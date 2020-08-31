Cildin belli yıpranmalarının ardından bakım yapılarak onarılması ve oluşan kir, siyah nokta, sivilce, akne, pullanma, dökülme ve sertleşme gibi oluşan bozulmaların düzeltilmesi gereklidir. Bunun için oldukça faydalı olan meyve ve sebzelerden yararlanmak gerekir. İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde cildin onarılmasına ve beslenerek yenilenmesine katkıda bulunur. Sebze, meyve, tahıllar, yumurta ve bal gibi malzemeler ile maskeler yaparak uygulayabilirsiniz. Sizler için bu maskeleri derledik. Denemek için zaman kaybetmeyin!

Onarıcı Cilt Maske Tarifleri

Bal Maskesi: Bir bardak suda civanperçemi çiçeği kaynatılıp süzülür. Bir fincan suyu ayrılır ve soğutulur. Posa iyice ezilir, içine; 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 çorba kaşığı zeytinyağı, bir çırpılmış yumurta sarısı ve 1 tatlı kaşığı bal eklenerek karıştırılır. İçerisine ayrılan bir fincan civanperçeminin suyu dökülür ve yulaf unu eklenerek macun kıvamı alması sağlanır. Yüze uygulanır bir saat beklettikten sonra yıkanır. Haftada bir kez uygulanmalıdır. Kırışıklıklar ve çökme etkilerini yok eder.

Salatalık Maskesi: iki tutam çuha çiçeğini kuruttuktan sonra öğütün. İçerisine; 1 kahve fincanı pirinç unu, kabuğu soyulmuş yarım salatalık bir kapta pişirilir. Bulamaç haline geldikten sonra ocaktan alınır ve içine yarım kahve fincanı elma suyu, bir çorba kaşığı zeytinyağı eklenir. Krem kıvamındaki bu karışım yüze ve boyun bölgesine uygulanır. Yarım saat sonra ılık suyla yıkanarak gül suyu ile nemlendirilir. Sağlıklı bir görünüm sağlar.

Bezelye Maskesi: 2 su bardağı taze bezelyeyi ezin; üzüm pekmezi yumurta akı ve yarım kahve fincanı Ayçiçek yağı ekleyin ve iyice karıştırın. Az un ekleyin macun kıvamına gelsin. Sonra yüzünüze sürün; gece yatmadan uygulanana bir maskedir. Sabaha kadar bekletilmesi gereklidir. Sabah kalkınca iyice yıkanmalıdır. Parlaklık vererek cildi onarır.

Kayısı Maskesi: Bir çay kaşığı tarçın, bir bardak kayısı suyu 3 parça defneyaprağı kaynatılır. Ocaktan alınır ve içerisine bir yumurta ve yarım kahve fincanı süt eklenir ve krem kıvamına gelene kadar karıştırılır. Yarım saat bekletilir ve ılık suyla yıkanır. Sivilceleri gideren bir maskedir.