On Numara 2 Aralık sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 904. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Büyük ikramiye iki talihliye çıktı ve talihliler kişi başı 282.316,65 TL ikramiye kazandı. İşte, MPİ 2 Aralık On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 2 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1 - 4 - 5 - 6 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 27 - 34 - 37 - 41 - 42 - 43 - 44 - 48 - 51 - 55 - 60 - 65 - 73



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / KAĞITHANE - İSTANBUL / BAĞCILAR

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 282.316,65 TL 9 bilen kişi sayısı : 119 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.163,65 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.556 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 147,30 TL 7 bilen kişi sayısı : 23.849 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,40 TL 6 bilen kişi sayısı : 141.769 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,00 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 205.127 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,50 TL

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 25 KASIM: 3 - 7 - 9 - 15 - 16 - 22 - 37 - 38 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 47 - 55 - 57 - 60 - 62 - 63 - 64 - 65 - 80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İZMİR / KARŞIYAKA

10 bilen kişi sayısı : 2

9 bilen kişi sayısı : 119

8 bilen kişi sayısı : 2.556

7 bilen kişi sayısı : 23.849

6 bilen kişi sayısı : 141.769

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 205.127



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 282.316,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.163,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 147,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,40 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,00 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,50 TL