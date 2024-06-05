Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ömür Sabuncuoğlu'ndan 'Anneme ve Kızıma'

        Ömür Sabuncuoğlu'ndan 'Anneme ve Kızıma'

        Ömür Sabuncuoğlu'nun 'Anneme ve Kızıma' adlı kitabının lansmanı gerçekleşti. Kitabın geliri ülkemizi yasa boğan 6 Şubat depremzede çocukların eğitimi için kullanılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 08:14 Güncelleme: 05.06.2024 - 08:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geliri depremzede çocuklara bağışlanacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ömür Sabuncuoğlu'nun 'Anneme ve Kızıma' adlı kitabının lansmanı, Gayrettepe'deki bir otelde gerçekleşti. Gelirinin 6 Şubat depremzedesi çocukların eğitimi için kullanılacak olan kitabın lansmanına; Şevval Sam, Tuba Büyüküstün ve Dilan Çiçek Deniz gibi bir çok ünlü isim katıldı.

        "45 YAŞINDA İSPANYOLCA KONUŞMAYA BAŞLADIM"

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şevval Sam, samimi açıklamalarda bulundu ve şu ifadeleri kullandı; "Yaşım ortaya çıkıyor ama ben yaşını saklayan cinsten değilim. Tam tersi insanın hayatı sevmesinin yollarından bir tanesi yaşını özgürce söyleyebilmesi çünkü hâlâ hayatta olduğunun bir ispatı. Ben o yüzden yaş almak kelimesini kullanmam. Yaşlanmak kelimesini kullanırım. Buradaki incelik şu, ihtiyarlamamak. Önemli insanı genç tutan şey merak heves ve neşe ben 40 küsür yaşında İngilizce öğrendim, 45 yaşında İspanyolca konuşmaya başladım şimdi Yunanca başlıyorum. Hevesim hâlâ var sürekli yeni bir şeyler yapma peşindeyim."

        REKLAM

        "ÇOK DEĞERLİ"

        Kitapta kendisinin de sözleri geçen Tuba Büyüküstün de "Çok değerli böyle bir şeyin içinde olmak, çok teşekkür ederim böyle bir fırsatı bana verdiği için. Kızlar ve anneleri çok hassas bir konu çokta kolay olmadı benim için yazmak. Aslında üzerine bayağı düşündüğümü hatırlıyorum bayağı bir oldu ama okumaktan da çok zevk aldığım bir kitap oldu. Elime geçtiği anda herkesin hikâyesini okumayı çok sevdim amacı çok güzel kalbi çok güzel bir kitap" diye konuştu.

        Tuba Büyüküstün, ayrıca aşk hayatı ile ilgili çıkan dedikodular hakkında, "Bir bilgim yok. Adı üstünde dedikodu" demekle yetindi.

        AŞK HAYATI HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

        Kitapla ilgili konuşan Dilan Çiçek Deniz de " Ömür'ün yaptığı şey çok kıymetli, belli bir zamandır yapıyor. Bir kitabında bana da yer vermişti. Bu kitaplar sayısında o kadar çocuk okuyor ki o yüzden çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

        Deniz ayrıca bir süredir aşk yaşadığı Rafael Cemo Çetin hakkındaki sorulara ilk kez yanıt verdi. 29 yaşındaki oyuncu, "Her şey yolunda, kolay gelsin" demekle yetindi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ömür Sabuncuoğlu
        #Anneme ve Kızıma

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rekor ceza almıştı! Yalıtımlı sapığın rezil savunması!
        Rekor ceza almıştı! Yalıtımlı sapığın rezil savunması!
        Dünyanın en büyük seçimi sonuçlandı!
        Dünyanın en büyük seçimi sonuçlandı!
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde
        İtalya'da sessiz prova
        İtalya'da sessiz prova
        Biden'dan tutarsız açıklamalar
        Biden'dan tutarsız açıklamalar
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Lise öğrencisi güya ödüllendirildi
        Lise öğrencisi güya ödüllendirildi
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Çok sevdiği motosikletiyle kaza yaptı, kurtarılamadı
        Çok sevdiği motosikletiyle kaza yaptı, kurtarılamadı
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Cezaevinde başlayan arkadaşlık cinayetle bitti!
        Cezaevinde başlayan arkadaşlık cinayetle bitti!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Oğluna ve yanındaki kişiye tüfekle saldırdı
        Oğluna ve yanındaki kişiye tüfekle saldırdı
        Jandarma 'pisi pisi otu' detayından yakaladı
        Jandarma 'pisi pisi otu' detayından yakaladı
        Bayram ikramiyesi açıklaması
        Bayram ikramiyesi açıklaması
        Davada yeni gelişme
        Davada yeni gelişme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        Habertürk Anasayfa