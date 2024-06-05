Ömür Sabuncuoğlu'ndan 'Anneme ve Kızıma'

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ömür Sabuncuoğlu'nun 'Anneme ve Kızıma' adlı kitabının lansmanı, Gayrettepe'deki bir otelde gerçekleşti. Gelirinin 6 Şubat depremzedesi çocukların eğitimi için kullanılacak olan kitabın lansmanına; Şevval Sam, Tuba Büyüküstün ve Dilan Çiçek Deniz gibi bir çok ünlü isim katıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şevval Sam, samimi açıklamalarda bulundu ve şu ifadeleri kullandı; "Yaşım ortaya çıkıyor ama ben yaşını saklayan cinsten değilim. Tam tersi insanın hayatı sevmesinin yollarından bir tanesi yaşını özgürce söyleyebilmesi çünkü hâlâ hayatta olduğunun bir ispatı. Ben o yüzden yaş almak kelimesini kullanmam. Yaşlanmak kelimesini kullanırım. Buradaki incelik şu, ihtiyarlamamak. Önemli insanı genç tutan şey merak heves ve neşe ben 40 küsür yaşında İngilizce öğrendim, 45 yaşında İspanyolca konuşmaya başladım şimdi Yunanca başlıyorum. Hevesim hâlâ var sürekli yeni bir şeyler yapma peşindeyim."

REKLAM

"ÇOK DEĞERLİ"

Kitapta kendisinin de sözleri geçen Tuba Büyüküstün de "Çok değerli böyle bir şeyin içinde olmak, çok teşekkür ederim böyle bir fırsatı bana verdiği için. Kızlar ve anneleri çok hassas bir konu çokta kolay olmadı benim için yazmak. Aslında üzerine bayağı düşündüğümü hatırlıyorum bayağı bir oldu ama okumaktan da çok zevk aldığım bir kitap oldu. Elime geçtiği anda herkesin hikâyesini okumayı çok sevdim amacı çok güzel kalbi çok güzel bir kitap" diye konuştu.

Tuba Büyüküstün, ayrıca aşk hayatı ile ilgili çıkan dedikodular hakkında, "Bir bilgim yok. Adı üstünde dedikodu" demekle yetindi.