OMÜ'de kurutulmuş 10 bin civarında bitki türü bulunuyor

Burada öğrencilerimiz hem deneyim kazanıyor hem de önemli bir biyoçeşitlilik müzesi şeklinde herbaryumumuz Türk bilimine, Türk botaniğine hizmet etmektedir. Buradaki her bir bitki türünün bize maliyeti, zamanı saymazsak maddi maliyeti, en az bir çeyrek altın kadardır. Dolayısıyla son derece önemli bitki örnekleri bunlar. Bunların mutlaka gelecek kuşaklara bir gen kaynağı olarak aktarılması gerekiyor."