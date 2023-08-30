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        Haberler Ekonomi Otomobil Ömrünü tamamlayan aracı geri dönüştürecekler - Otomobil Haberleri

        Ömrünü tamamlayan aracı geri dönüştürecekler

        Stellantis, metal geri dönüşüm girişimlerinden Galloo ile ortak girişim kurdu. Verilen bilgiye göre, ortak girişim Stellantis ve diğer otomobil üreticileri için ömrünü tamamlamış araçları yönetmek üzere geri dönüşüm hizmetleri sağlayacak. Hizmetin, 2023'ün sonlarında başlayarak ilk olarak Fransa, Belçika ve Lüksemburg'a odaklanması ve ardından tüm Avrupa'ya yayılması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 10:10 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:10
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        Otomobilde geri dönüşüm işbirliği
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        Avrupa merkezli otomotiv gruplarından Stellantis ve metal geri dönüşüm girişimi Galloo, ömrünü tamamlamış araçların geri dönüşümüne odaklanan bir ortak girişim oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu.

        Stellantis-Galloo ortak girişimi, son sahibinden ömrünü tamamlamış araçları toplamak için seçilen yetkili arıtma tesisleri ile birlikte çalışarak parçaların yeniden kullanım, yeniden üretim ve geri dönüşüm için geri kazanılmasını sağlayacak.

        Hizmetin, 2023’ün sonlarında başlayarak ilk olarak Fransa, Belçika ve Lüksemburg’a odaklanması ve ardından tüm Avrupa’ya yayılması bekleniyor. Ortak girişim, bu hizmeti diğer otomobil üreticilerine de sunacak.

        Müşteriler için, ömrünü tamamlamış araçlarının geri dönüştürme sürecini kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyleyen Stellantis Global Döngüsel Ekonomiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Alison Jones, "Bu çalışma, araçlarımızın çevresel etkilerini azaltmak açısından çok önemli. Parçaları ve malzemeleri değer zincirine geri kazandırmak, sınırlı kaynakları koruyor ve 2038’e kadar net sıfır karbona ulaşma hedefimize yardımcı oluyor" dedi.

        Ömrünü tamamlamış araçların geri dönüşümünü bir sonraki seviyeye taşıdıklarını ifade eden Galloo CEO’su Rik Debaere, "Önce Peugeot ve Citroen, şimdi de Stellantis ile olan uzun süreli ilişkimizde yeni bir adım attığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Stellantis ile birlikte inovasyona yön veriyoruz ve herkes için daha sürdürülebilir bir gelecek sağlıyoruz" dedi.

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