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        Haberler Yemek Yapma Omletlerinize bu tarifle yeni bir boyut kazandırın! İspanya'nın meşhur yemeği Tortilla de Patatas tarifi! İspanyol omleti nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

        Kahvaltılarınıza İspanya mutfağı dokunuşu! İspanya'nın meşhur yemeği Tortilla de Patatas tarifi!

        İspanya mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Tortilla de Patatas, basit malzemelerle yapılan ancak lezzetiyle büyüleyen bir yemektir. Patates ve yumurtanın mükemmel uyumuyla hazırlanan bu İspanyol omleti, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde keyifle tüketilebilir. İşte, mutfağınıza yeni bir soluk getirecek Tortilla de Patatas tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 16:54 Güncelleme: 09.08.2024 - 16:54
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        • 1

          Patatesin lezzetini yumurta ile buluşturan İspanyol mutfağının klasiklerinden Tortilla de Patatas, damak zevkinize farklı bir dokunuş katacak. Az malzeme ile çok lezzet yaratmak isteyenler için mükemmel bir seçenek olan bu tarif, sofralarınıza Akdeniz esintisi getirecek. İspanyol omleti nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır, işte tüm detaylar!

        • 2

          MALZEMELER

          4 adet orta boy patates

          1 adet orta boy soğan (isteğe bağlı)

          5 adet büyük yumurta

          Tuz

          Karabiber

          Zeytinyağı (kızartmak için)

        • 3

          HAZIRLANIŞI: PATATESLERİ HAZIRLAYIN

          Patatesleri soyun ve ince dilimler halinde kesin. İsterseniz yarım ay şeklinde de doğrayabilirsiniz.

          Soğan kullanıyorsanız, soğanı da ince dilimler halinde doğrayın.

        • 4

          KIZARTMA

          Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Patatesleri ekleyin ve orta ateşte, patatesler yumuşayıp altın rengini alana kadar kızartın. Soğan kullanıyorsanız, patateslerle birlikte soğanları da ekleyip pişirin.

          Kızarmış patates ve soğanları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağı süzün.

        • 5

          YUMURTALARI HAZIRLAYIN

          Bir kasede yumurtaları çırpın. Tuz ve karabiber ekleyin. Kızarmış patatesleri yumurtaların içine ekleyin ve karıştırın.

        • 6

          TORTİLLAYI PİŞİRİN

          Aynı tavada biraz daha zeytinyağı ısıtın. Yumurta ve patates karışımını tavaya dökün. Orta ateşte, tortillanın altı altın rengine gelene kadar pişirin (yaklaşık 5-7 dakika).

        • 7

          Tortillayı dikkatlice ters çevirin ve diğer tarafını da pişirin.

          Tortillayı bir tabağa alın ve dilimleyerek sıcak veya oda sıcaklığında servis yapın. Afiyet olsun!

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