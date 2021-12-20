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Küresel piyasalarda yeni haftanın ilk gününe artan enflasyon endişeleri ve koronavirüs omicron varyantına ilişkin endişeler hakim oldu.

Omicron varyantının etkilerinin hafif olduğuna dair oluşan algı geçen haftalarda borsalarda yükselişlere yol açmıştı. Ancak varyant sebebiyle vaka sayılarında bir anda yaşanan hızlı artışlar yeni endişeleri beraberinde getirdi.

HOLLANDA TAM KAPANMAYA GEÇTİ

Hollanda artan vakalar sebebiyle 4 hafta tam kapanma kararı aldı. Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamı tam kapanmaya geçmese de daha sert kısıtlamalara gitti. Bununla beraber seyahat kısıtlamaları da yeniden getirilmeye başlandı. Örneğin son olarak Almanya, İngiltere'ye seyahat yasağı uygulamaya başladı.

Bu kısıtlamaların artan enflasyon sebebiyle kırılganlaşan ekonomilere daha fazla zarar verebileceği endişesiyle Avrupa borsalarında ve petrol fiyatında sert bir düşüş yaşandı.

ALMANYA'DA DÜŞÜŞ YÜZDE 3'Ü BULDU

Avrupa hisseleri için gösterge endeks sayılan Stoxx Europe 600 yüzde 2.5 azalışla 461 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3 değer kaybıyla 15.072 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2 düşüşle 7.127 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2.4 düşüşle 6.759 puana ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2.4 azalışla 25.965 puana düştü.

Kısıtlamaların petrol talebini düşürebileceği beklentisiyle petrol fiyatlarında da gerileme yaşandı. Sabah saatlerinde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4 düşüşle 70.5 dolara geriledi.