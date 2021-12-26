Omicron varyantı belirtileri nelerdir? Tüm dünyada bilhassa Avrupa'da Omicron alarmı yaşanıyor. Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Omicron varyantı sebebiyle dünyada vaka sayıları hızla artarken, özellikle Avrupa ülkelerinde yeni yıl kutlamalarına kısıtlamalar getiriliyor. Geçtiğimiz senelerde görmeye alışık olduğumuz kalabalık kutlamalar, bu sene de birçok başkentte görülemeyecek...

Omicron varyantının baskın hale geldiği ABD'de salgına karşı yeni eylem planı açıklandı. Planın detaylarını haberturk.com'a anlatan Dış Politika Uzmanı Ali Çınar "Bu kapsamda hastanelere sevk edilmek üzere 1000 Ulusal Muhafız Gücü sağlık personeline destek verecek ve 500 milyon ücretsiz test kiti ABD'lilere ulaştırılacak" dedi.

OMICRON TÜRKİYE'DE DE YAYILIYOR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Omicron varyantının Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: Varyant yeni, yapmamız gerekenler aynı. Ciddiyetle."

OMICRON VARYANTI BELİRTİLERİ

Koronavirüsülün ilk belirtileri arasında yüksek ateş ve öksürük yer alırken Omicron varyantında ise bu belirtiler daha az oranda seyrediyor. Omicron varyantında şimdiye kadar tespit edilen en yaygın belirtiler ise şu şekildedir:

Burun akıntısı

Baş ağrısı

Yorgunluk

Hapşırma

Boğaz ağrısı

Eklem ağrıları