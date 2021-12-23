ABD'de Omicron alarmı

Kasım ayında ortaya çıkan ve hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle tüm dünya panikte. Özellikle Avrupa ülkeleri birbiri ardına yeni önlemler açıklarken ABD Başkanı Joe Biden da Omicron'a karşı yeni eylem planını açıkladı.

Planın ayrıntılarını haberturk.com'a anlatan Dış Politika Uzmanı Ali Çınar "Bu kapsamda hastanelere sevk edilmek üzere 1000 Ulusal Muhafız Gücü sağlık personeline destek verecek ve 500 milyon ücretsiz test kiti ABD'lilere ulaştırılacak" dedi.

"ÜÇ AY İÇİNDE 200 BİN CAN KAYBI DAHA BEKLENİYOR"

Koronavirüs pandemisi sürecinde en fazla vaka sayısının görüldüğü ve can kaybının yaşandığı ABD bu kez de Omicron varyantı nedeniyle alarmda.

Ülkede vaka ve can kaybı sayıları söz konusu varyant nedeniyle rekor sayılara ulaşırken ABD Başkanı Joe Biden Omicron'a karşı yeni bir mücadele eylem planı açıkladı.

Şu ana kadar ABD'de 51 milyon vaka ve 808 bin can kaybı yaşandığını belirten Dış Politika Uzmanı Ali Çınar "ABD'de şu an itibarıyla Covid vakalarının yüzde 73'ünü Omicron varyantı oluşturuyor" dedi.

Rakamların çok ürkütücü olduğunu ifade eden Çınar "Pandeminin başından itibaren hayatını kaybeden ABD'li sayısının 1 Mart 2022 itibarıyla bir milyonun üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu da üç ay içinde 200 bin ABD'linin daha hayatını kaybedeceği anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

1000 ULUSAL MUHAFIZ, 500 MİLYON ÜCRETSİZ TEST

Vaka sayılarının artması üzerine ABD Başkanı Joe Biden'ın, Omicron'a karşı yeni bir eylem planı açıkladığını belirten Ali Çınar "1000 tane Ulusal Muhafız Günü sağlık personeline ABD genelinde destek verecek ve internetten ücretsiz test kiti sipariş edilebilecek. Amaç 500 milyon ücretsiz test kitini ABD'lilere ulaştırmak" dedi.

Dış Politika Uzmanı Ali Çınar "Hastanelere ve sağlık personeline desteklerin yanı sıra en göze çarpan ise Başkan Biden'ın bilhassa üçüncü doz aşının olunması için teşvikler konusunda yeni adımları açıklaması" şeklinde konuştu.

NOEL VE YILBAŞI ETKİSİ KORKUTUYOR

"Omicron varyantı ve kışın da etkisiyle görünen o ki Ocak ayı çok kötü geçecek" diyen Çınar, Noel haftası ile yılbaşına dikkat çekerek "Bu hafta ve gelecek hafta; 100 milyonun üzerinde ABD'linin 50 mil ve ötesine seyahat edeceği, bu nedenle bulaşıcılığın daha da hızlı artacağı korkusu var" ifadelerini kullandı.

ABD nüfusunun yüzde 72'sinin aşı olduğunu ifade eden Dış Politika Uzmanı Ali Çınar "Aşı olmayanlarda sıkıntı var. O nedenle de Biden yönetimi ve yerel yönetimler üçüncü doz aşının Omicron'a karşı etkili olduğu yönünde açıklamalar yapıyor" dedi.