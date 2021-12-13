Omicron varyantı belirtileri nelerdir? Güney Afrika'da tespit edildikten sonra başta Nu varyantı denilen fakat Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron olarak adlandırılan corona virüsü varyantı Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bizde 6 Omicron vakası var. İstanbul'da 1, İzmir'de 5 vaka var" dedi.

OMİCRON VARYANTI NEDİR?

Bilim insanları Güney Afrika'da mutasyona uğramış yeni bir Covid-19 varyantı tespit ettiklerini duyurdu. Çok sayıda farklı mutasyonları barındırdığı açıklanan B.1.1.529 varyantı endişelerin artmasına sebep oldu.

Araştırmacılar, B.1.1.529 varyantının, vücudun savunmasından kaçarak daha fazla hastalık dalgasını tetikleyebileceği açıklamasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü yeni varyanta isim olarak Yunana Alfabesi'nden Omicron'u seçti.

DSÖ'DEN B.1.1.529 VARYANTI AÇIKLAMASI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, DSÖ'nün kısa süre önce bildirilen B.1.1.529 varyantını yakından izlediği belirtildi. Açıklamada, şimdiye kadar 100'ün altında dizi rapor edildiği vurgulanırken, "Erken analiz, bu varyantın daha fazla çalışma gerektirdiğini ve çok sayıda mutasyona sahip olduğunu göstermektedir" denildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

DSÖ'nün, B.1.1.529 varyantının ne gibi bir etkisi olduğunu anlamanın birkaç hafta süreceğini belirttiği açıklamada, "Araştırmacılar, mutasyonlar ve bu varyantın ne kadar bulaşıcı veya öldürücü olduğu konusunda, potansiyel olarak ne anlama geldikleri, teşhis, tedavi ve aşıları nasıl etkileyecekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışıyorlar. Varyantın bir ilgi varyantı veya endişe varyantı olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağı konusunda sizi bilgilendireceğiz ve ilgili bilgileri paylaşacağız. Ayrıca hükümetler için alabilecekleri önlemler konusunda daha fazla rehberlik paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.

BİR İKİ AY İÇERİSİNDE TÜRKİYE'YE DE YAYILIR!

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Güney Afrika'da görülen 'Nu' mutasyonunun çok tehlikeli olduğunu belirterek, "Tedbir almazsak ve Avrupa'da da yayılırsa, 1-2 ay sonra Türkiye'de bir yayılım söz konusu olacaktır" dedi

PROF. DR. UNUTMAZ: DELTA'DAN BERİ İLK DEFA BENİ ENDİŞELENDİRDİ

B.1.1.529 varyantına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Jackson Laboratuvarı İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Güney Afrika’da çıkan bu B.1.1.529 kod adlı varyant, deltadan beri ilk defa beni endişelendirdi. Şu ana kadarki varyantların virüs için en ideal mutasyonlarını toplamış gibi. Güney Afrika’da hızla deltanın yerini alıyor, bu ülkeden seyahat derhal durdurulmalı, PCR'la da tespiti mümkün" dedi.

ENDİŞELENDİREN VARYANT 32 DEFA MUTASYONA UĞRADI

B.1.1.529 varyantının, çoğu aşının bağışıklık sistemini Covid'e karşı hazırlamak için kullandığı virüsün parçası olan spike proteininde 32 mutasyona sahip olduğu vurgulandı. İlk kez Botsvana'da görülen varyantla ilgili açıklama yapan Imperial College London'dan Virolog Dr. Tom Peacock, B.1.1.529 varyantının yüksek miktarda mutasyona uğradığını vurguladı ve bu mutasyonların endişelere yol açabileceğini kaydetti.

Yeni varyant nedeniyle endişeli olduklarını belirten Güney Afrika'daki virologlar, B.1.1.529 varyantının tespit edildiği Pretoria ve Johannesburg'u içeren Gauteng bölgesindeki vakalarda artış yaşandığını dile getirdi.

Cambridge Üniversitesi'nde klinik mikrobiyoloji profesörü olan Ravi Gupta, laboratuvar çalışmasına göre, B.1.1.529 varyantındaki mutasyonların enfektiviteyi artırdığını ve antikor tanımayı azalttığını bulduğunu kaydetti.

Gupta, "Mevcut mutasyonlara dayanarak kesinlikle önemli bir endişe gibi görünüyor; ancak, virüsün bilinmeyen önemli bir özelliği bulaşıcılığıdır" dedi.

"BU KADAR ÇOK MUTASYONU İLK DEFA BİR ARADA GÖRÜYORUZ"

İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Çok fazla veri olmasa da, virüsün işine yarayacak bu kadar çok mutasyonu ilk defa bir arada görüyoruz, oldukça şaşırtıcı. Muhtemelen bağışıklığı düşük birisinde oluştu, başka alternatif zor gözüküyor. Ama daha önemlisi Güney Afrika'dan gelen bilgilerde delta ile rekabet ediyor gözükmesi" ifadelerini kullandı.

"ENDİŞEMİZ DOĞRUYSA SONRASI GEÇ OLUR"

Unutmaz, İngiltere'nin Güney Afrika’yı B.1.1.529 varyantından dolayı seyahat için kırmızı listeye aldığını söyleyerek, tüm uçuşların, giriş ve çıkışların yasaklandığını belirtti. Unutmaz, "Veriler çok yeni olsa da tedbiren biz de yasaklamalıyız, zira endişemiz doğruysa sonrası geç olur" dedi.

NU VARYANTI BELİRTİLERİ

İlk tespit edilen NU varyantı belirtileri şu şekilde:

Öksürük

Kalp çarpıntısı

Yüksek ateş

Kas ağrıları

Aşırı yorgunluk ve halsizlik

"ENDİŞE EDİYORUZ!"

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni koronavirüs varyantı 'Omicron'un daha kolay vücuda girdiğini söyleyerek, "Virüs, şeklinde gördüğümüz gibi dışındaki vantuz yapılarında değişiklik meydana getiriyor. Değişiklik de virüsün yapışmasını artırıyor, böylece de daha kolay vücuda girebiliyor, bu da riski artırıyor, hızlı bulaşmayı sağlıyor. Hızlı bulaşmadan dolayı da endişe ediyoruz" dedi.

Koronavirüsün son varyantı olarak ortaya çıkan Omicron’un çok kısa zamanda diğer varyantların yerini alacağını ve baskın varyant olacağını ifade eden Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk, “Tam aşılanmamış herkesi etkileyebileceğini öngörüyoruz” dedi

AŞISIZLAR YÜZÜNDEN MUTASYON ARTIYOR!"

Sağlık Bakanlığı Kororonavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli, tüm dünyayı yeniden alarma geçiren "Omicron" varyantıyla ilgili, özellikle aşı karşıtlarının "aşılananlar yüzünden daha güçlü mutasyonlar ortaya çıktı" iddialarına, "Tam tersine, şu ana her yeni mutasyon, aşılamanın en düşük olduğu bölgelerden çıktı. Bu da tüm dünyanın aşıya ulaşabilmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" şeklinde karşı çıktı. Prof. Dr. Midilli, yeni varyantın aşılar, teşhis ve tedavide neleri değiştireceğini anlattı