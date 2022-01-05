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Okullar kapanacak mı, online olacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi? Bakan'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!

Omicron nedeniyle okullar kapanacak mı ve yüz yüze eğitim bu ay sonunda bitecek mi? İlkokullar, ortaokullar, liseler ve okullar kapanıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Ocak güncel koronavirüs tablosunu açıkladı, güncel vaka sayıları gündeme oturdu. Sağlık Bakanı tarafından açıklanan koronavirüs tablosunda pozitif vaka sayılarının 55 bine dayanması okullar kapanacak mı sorusunun araştırılmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okullarda online eğitimin gündemde olmadığını söylemişti. Son gelişmelerden sonra bir yüz yüze eğitim açıklaması da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Omicron nedeniyle okullar kapanacak mı ve yüz yüze eğitim bu ay sonunda bitecek mi? İlkokullar, ortaokullar, liseler ve okullar kapanıyor mu?

05.01.2022 - 10:26 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Koronavirüs vaka sayılaırnın 55 bin sınırına gelmesi, omicron varyantının hızla yayılması ve uzmanlar tarafından genellikle çocuklar üzerinde etkili olduğunun söylenmesi okullarda online eğitim tartışmalarının artmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den okullarda yüz yüz eğitim bitecek mi, okullar kapanacak mı sorularına yanıt geldi. İşte ilkokullarda, ortaokulda, lisede online eğitime geçilecek mi, yüz yüze eğiyim bitecek mi sorularının cevabı... 

  • OKULLAR KAPANACAK MI?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yüz yüze eğitime dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yüz yüze eğitimin devam edeceğini söyledi.

     

  • BAKAN ÖZER'DEN SON DAKİKA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Valiliğini ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. 5 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen ziyaretin ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı açıklamada, "(Omicron varyantı) Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil" dedi. 

  • Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda Omicron vakalarının artmasına ilişkin, "Şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil." demişti.

    Özer, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti.

  • Göreve geldiği günden itibaren okulların yüz yüze eğitime açılması yönünde kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Özer, 6 Eylül tarihi itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başarılı bir şekilde devam ettiklerinin altını çizdi.

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