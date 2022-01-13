Anısına oyun sahnelenecek

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Ömer Seyfettin'in ölümünün 100'üncü yılı anısına 'Deli Şair Ömer Seyfettin' adlı oyun sahnelenecek.

Kosta Kortidis'in yönettiği ve oyunda 'Cenap Şahabettin'i canlandıracağı oyunda Sinan Çelik; Ömer Seyfettin'e, Okan Şevket Duman; Ali Canip Yöntem'e Akın Kaplan: Hekim Simon'a, Aslı Çelebi; Calibe Seyfettin'e hayat verecek.

Psikolojik bir gerilime dayalı, derin, yoğun ve yalın bir çarpıcılıkta 16 Ocak'ta Profilo Kültür Merkezi'nde sahnelenecek olan 'Deli Şair Ömer Seyfettin', seyircileri gülümsetecek ve gülümsetirken de düşündürecek.