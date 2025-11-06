Ömer Öcalan’dan Bahçeli’nin İmralı çıkışı yorumu: “Kendine güvenin ve durduğu pozisyona güvenin göstergesi”

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son İmralı çıkışı ve süreç ile ilgili Habertürk’e değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Öcalan şunları söyledi: "Öcalan süreçle ilgili pozitifti, olumluydu. Bu sürecin amacına ulaşması için büyük bir çaba içerisindedir. Bu sürece herkesin dahil olmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Bu sadece hükümet politikası değil, aynı zamanda devletin tüm kesimlerinin dahil olması gereken bir süreçtir.

“SİLAH BIRAKMADAN RAHATSIZ KESİMLER VAR”

Bir kesim neredeyse bu savaş, bu çatışmalı ve şiddet süreci bitmesin deme noktasındadır. PKK'nın silahları devre dışı bırakması kendini ulusalcı olarak görülen bir kesim tarafından aşırı bir şekilde eleştirilmektedir. Herkes kendisini özgürce ifade etmelidir. Ama silahların susmasına, kanın durmasına, çatışmanın durmasına kimse itiraz etmemelidir. Herkes hasretle büyük bir barışı bekliyor.

“BAHÇELİ ÇAĞRI YAPTI, CUMHURBAŞKANI İRADE ORTAYA KOYDU”

Bu saatten sonra geri dönüşün artık çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yıldır bu süreç ilmek ilmek görüldü. En nihayetinde TBMM’deki komisyonun son dinlemelerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Öcalan burada kritik noktada yer almaktadır. Sayın Bahçeli çağrı yaptı Sayın Cumhurbaşkanı siyasi irade ortaya koydu bu uzatılan el havada kalmadı. Öcalan da üzerine düşenleri fazlasıyla yerine getirdi.

DEVLET BAHÇELİ’NİN KOMİSYON ÇIKIŞI Bu bir kurumsal cesarettir. Kendine güvenin göstergesidir. Kendi durduğu pozisyona güvenin göstergesidir. Biz de parti olarak kendimize güveniyoruz, halkımıza güveniyoruz, siyasi öznelere güveniyoruz. Bu noktada önemli bir çıkıştır. Gereğinin de yerine getirilmesi gerekir. Elbette Öcalan'ın dinlenmesi sürece farklı bir ivme kazandıracaktır." Fotoğraf: AA