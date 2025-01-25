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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Ömer Korkmaz: Hakem kararlarına yenilmek istemiyoruz - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Ömer Korkmaz: Hakem kararlarına yenilmek istemiyoruz

        Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Biz oyun oynamak istiyoruz ama hakem kararlarına yenilmek istemiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 22:34 Güncelleme: 25.01.2025 - 22:34
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        "Hakem kararlarına yenilmek istemiyoruz"
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        Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

        Müsabakanın ardından Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Bolu’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle ve Konya’da bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı yararlılara ise acil şifalar dileyerek sözlerine başlayan Korkmaz, “Yakın bir zamanda Fenerbahçe’ye böyle bir maç oynadık. Bugün de Galatasaray’la deplasmanda oynadık. Öncelikle oyuncularımızı, teknik heyetimi tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar Galatasaray’ı tehdit eden bir oyunla ayrılıyoruz buradan. Sahada kalmaya, oyun oynamaya gayret eden bir takımız. Konyaspor olarak istediğimiz aslında bu. Bugün Ahmed Kutucu oyuna girdi, ben merak ediyorum Eyüpspor’da olsaydı bu pozisyonlarda oyundan atılmayacak mıydı? Yine Adil’e yapılan bir hamle var. Bir kırmızı kart beklentimiz var. Oyunumuzu değil, bu tarz kararları konuşuyoruz. 6 dakika uzatma verilen bir maç var. Uzatma süresi içinde yaklaşık 2,5 dakika oyun duruyor 54. saniyede maç bitti” diye konuştu.

        "HAKEM KARARLARINA YENİLMEK İSTEMİYORUZ"

        Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden takımların, ligdeki takımlarla mücadele ederek daha iyi hazırlanmaları gerektiğinin altını çizen Ömer Korkmaz, “Bu tarz takımların yapması gereken şu; Anadolu takımlarıyla başa baş mücadele, adil bir şekilde oyun oynamalılar ki Avrupa arenasına çıktıklarında da güçlü kalsınlar, güçlü olsunlar. Bu ligin güçlü olması için, Avrupa’da başarı elde etmemiz için Türkiye’de bu takımların kendilerini iyi test edip gitmeleri gerekiyor. İnandığımız değerlerden bir tanesi de bu. Hakemlerden bağımsız, kararlardan bağımsız dişe diş bir oyun oynanması gerekiyor. Aslında bu takımları güçlendirecek olan da bizlerin güçlü oyunu. Biz oyun oynamak istiyoruz ama hakem kararlarına yenilmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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