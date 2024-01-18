Ömer Faruk Sorak: Kayıp kuşak olma ihtimalinin yüksek olduğu bir süreçten geçiyoruz

"BENİ ÇOK GÜZEL BİR ŞEKİLDE ŞAŞIRTTI"

• ‘İzmir’ ve ‘Ege’ karakterlerinize nasıl hazırlandınız? Özel bir çalışma metodunuz var mıydı?

Derya Pınar Ak... Biz Haktan ile birlikte altı gün boyunca ders aldık. Sonra daha çok her şey sette kuruldu.

Ahmet Haktan Zavlak... Bizde oyunculuk terimi olarak ve metodu olarak hayvanını bulmak vardır. Aslında biz ne kadar insan olsak da biyolojik olarak hayvanlardan geliyoruz ve bizim çoğu davranışımız kategori kategori hayvanlara benziyor. Karakterlerimiz de benziyor, fiziksel özelliklerimiz de benziyor. Ben ‘Ege’yi ele alırken, çok sosyal bir kişi olsaydı, daha sürüyle dolaşan bir hayvan üzerinden çalışacaktım ama ‘Ege’; biraz daha sessiz, yalnız, daha kendi içine kapalı, sorunlarını kendi başına çözen biri olduğu için puma örneğinden gittik. Ümit hocaya tekrardan çok teşekkür ederim. Böyle bir hazırlık sürecim oldu. Önce onun hareketlerini taklit etme, onun içine işleme, anlama, tepki verme gibi bir hazırlık döneminden geçtik.

Derya Pınar Ak... Ben aslında çoğu şeyi sette kurdum gibi hissediyorum. İzmir’e ilk gittiğimizde otelin lobisinde oturduk. Ömer hoca, Beyza, Deniz hoca ile konuştuk. Kafamda hiçbir şey kurmadım. Çünkü kurarsam benim kafamda tamamıyla onlar oturacak ve sete çıktığımda Deniz hocanın, Ömer hocanın veya Beyza’nın başka bir isteği olacak ve ben karakteri yanlış ele almış olabilirdim. O yüzden; "Kurmayacağım ve hep ortak bir noktada buluşmak istiyorum" dedim. Aynı şekilde sete çıktım, ilk sahnemiz neyse ona uygun olarak sette kurduk ve tüm sahnelerimi doğal reflekslerimle oynadım. Benim sürecim böyle doğal geçti.

Ahmet Haktan Zavlak... Ben de sahnelere değil, karaktere çalıştım. Derya’nın çalıştığı şeyi az çok biliyordum ama sette neyle karşılaşacağımı bilmediğim için - ki iyi ki bilmiyormuşum - sette beni gerçekten çok güzel bir şekilde şaşırttı. Biz birbirimize çok güzel uyumlandık ve birbirimizi çok güzel tamamladık. Karakterimi oluşturup hikâyeye nasıl yardımcı olabilirim?" diye bir fikirle gittim. Derya da aynı şekilde bir fikirle geldi ve biz orada her şeyi beraber kurduk. Deniz hocanın da bizi çok güzel yönlendirmesiyle ve yönetmesiyle birlikte çok güzel, üçlü bir güçten doğan bir hikâye yarattık.