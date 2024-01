Ömer Faruk Sorak: Kayıp kuşak olma ihtimalinin yüksek olduğu bir süreçten geçiyoruz

Jodie Foster

"ÇOK HIZLI TÜKETİLİYOR"

• Jodie Foster bir açıklama yaptı: “Z kuşağı’ oyuncuları çok sinirimi bozuyorlar. İmlâ kurallarına dikkat etmiyorlar. Bir de işe vaktinde gelmiyorlar hatta gelmek istemiyorlar” dedi.

Ahmet Haktan Zavlak... O, Jodie Foster’ın sektöründeki bir sorun olabilir.

Ömer Faruk Sorak... Bence de öyle... Aslında biraz kıskanılıyor da... Onlar da bizleri bilmiyorlar aslında ama bizim de kıskanacakları bir geçmişimiz var. Bilseler belki onlar da bizi kıskanırlar. Bu kadar bilgi çağında, bilgiye bu kadar hızlı ulaşabilen, kendi hayatına adapte edebilen, her şeyden anında ve her dilden haberdar olabilen bir nesil oldukları için hayatı çok daha kestirme tarafından algılıyorlar. Yeter ki doğru yönlendirilsinler. Kayıp kuşak olma ihtimalinin yüksek olduğu bir süreçten geçiyoruz.

• Neden böyle düşünüyorsunuz?

Çünkü popüler dünya içerisinde her şey çok hızlı tüketiliyor. Arada kaybolup gitme durumu da söz konusu olabilir. Bu açıdan bizim şanslı olduğumuz bir dönemdi, onların değil... Ne var ki algıları, farkındalıkları çok erken yaşta açılmış ve her şeye belki anne - babalardan çok daha hızlı ve doğru bakan, doğru çözümlemeler yapan bir algıya sahipler. Sahip çıkmak lazım... Boş yere, on beş yaşında bir garaja girip bir şeyler üreten insanlar bugünün en zenginleri, en çok isimlerinden söz edilenleri olmuyor. Bu, Z kuşağının nerede doğup büyüdüğünü, nerede yeşerdiğini ve nereye gitmek istediğini bildiğine bağlı olarak şekilleniyor. Bizim ülkemizdeki en büyük endişem; arada çok büyük yeteneklerin ve bunun farkına zaten kendisi varmış ama onun farkına varılmadığı için kaybolup gitme ihtimali olan çok fazla yetenekli genç arkadaşın olduğunu düşünüyorum. Yeter ki onlara sahip çıkılsın.