Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanacak olan müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz ilk kez 11’de sahaya çıktı. Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de 16 yaş 317 gün ile maça çıkan en genç oyuncu oldu.

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