Ömer Erdoğan'dan Tayfur Bingöl açıklaması

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Ömer Bayram şunları söyledi:

"Tayfur Bingöl önemli bir oyuncumuz. Beşiktaş'ta katkı sağladı. Beşiktaş'ın istediğini biliyoruz. İster istemez Tayfur'un da kafası karıştı. Oyuncunun önünü kapatmak istemedik. Kafa olarak rahat olmalı. Umarım durum netleşir. Şu an bitmiş bir şey yok."