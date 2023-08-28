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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Ömer Erdoğan'dan Tayfur Bingöl açıklaması - Beşiktaş Haberleri

        Ömer Erdoğan'dan Tayfur Bingöl açıklaması

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Alanyaspor evinde Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Corendon Alanyaspor teknik direktörü Ömer Erdoğan beraberliği ve Beşiktaş'la adı anılan Tayfur Bingöl'ün durumunu değerlendirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.08.2023 - 02:00 Güncelleme: 28.08.2023 - 02:00
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        Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl açıklaması
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        Ömer Bayram şunları söyledi:

        "Tayfur Bingöl önemli bir oyuncumuz. Beşiktaş'ta katkı sağladı. Beşiktaş'ın istediğini biliyoruz. İster istemez Tayfur'un da kafası karıştı. Oyuncunun önünü kapatmak istemedik. Kafa olarak rahat olmalı. Umarım durum netleşir. Şu an bitmiş bir şey yok."

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