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        Haberler Gündem Ömer Çelik: Çatışmaların çözümü için Türkiye güvenilir adres

        Ömer Çelik: Çatışmaların çözümü için Türkiye güvenilir adres

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, küresel barışı tehdit eden çatışmaların çözümü için Türkiye'nin güvenilir adres olmasının öne çıktığını belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 19:39 Güncelleme: 11.05.2025 - 19:39
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        Ömer Çelik: Çatışmaların çözümü için Türkiye güvenilir adres
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        AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel barışı tehdit eden çatışmaların çözümü için Sayın Cumhurbaşkanımızın barış iradesi ve Türkiye'nin güvenilir adres olması öne çıkmaktadır. Uluslararası alanda çatışma ve savaş kışkırtıcılığı konusunda son derece sorumsuz açıklamaların yapıldığı bir dönemdeyiz. Bir yerde barış ve çözüm isteyenlerin başka bir bölgede çatışma ve savaşı kışkırttığı ilkesizlikler çokça görülmektedir. Uluslararası kurumların etkisizleştiği ve diplomasinin çokça dışlandığı bir küresel tablo var. Uluslararası düzenin en temel sütunları sarsılmaktadır" ifadelerini kullandı.

        Bu gelişmeler karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm çatışma bölgeleri için barış iradesini ayakta tuttuğunu vurgulayan Çelik, "Bu irade Türkiye'yi güvenilir, diplomasi üreten ve hakkaniyetli bir çözüm adresi haline getirmiştir. Rusya-Ukrayna arasında aranan barış için de dünyanın başka bölgelerindeki çatışmaların çözümü için de Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi, en güvenilir iradedir. Cumhurbaşkanımızın sadece son birkaç ay içinde diplomatik gayret sarfettiği konular, küresel barışın sağlanması için gerekli tüm alanları kapsamaktadır" dedi.

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