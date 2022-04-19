Düzenli olarak vitamin ve minerallerle saçlarınızı desteklemek, doğru gıdaları seçmek saçlarınızı iyileştirmek için ilk adımdır. Bazı kişiler genetik olarak ince telli ve seyrek yapılı saçlara sahiptir. En azından alıştığınız bu görünümü korumak ve ekstra saç kaybı yaşamamak için önemli desteklerden biri Omega 3 tür. Omega 3 sayesinde saçlarınız ince telli olsa bile dolgun görünmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca saç dökülmesi gibi sorunlarınız varsa bunlardan kurtulabilir, saç derinize gereken nem ve bakımı sağlayabilirsiniz.
Omega 3 Saça Faydaları
Omega 3 saça faydaları son dönemde merak edilen konular arasındadır. Biz de sizin için Omega 3 saça faydalarını sıraladık;
- Omega 3 saçların dökülmesine engel olur ve tersine saçları gürleştirir.
- Saçların görünümünü daha parlak ve canlı hale getirir.
- Omega 3 saçların hızlı uzamasına destek verir.
- Saçların ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlar.
Omega 3 Saça Zararları
Omega 3 saçlar için oldukça faydalıdır genel olarak bir zararı yoktur. Yalnız günlük alınan Omega 3 miktarlarında belirtilen limitlerin aşılmamasında fayda vardır.
Omega 3 Saça Faydalı Mı?
Omega 3 genel olarak hem saçın hem de saç derisine çok faydalı bir yağdır. Saç derisinin kan dolaşımını hızlandırarak saçları canlandırır. Kuru, kırılan ve canlılığını kaybetmiş saçlara dolgunluk, elastik bir yapı kazandırır. Omega 3 ün yapısında bulunan DHA ve EPA saçlar için oldukça değerlidir. Saçların canlılığını kazanması, uzaması ve sağlıklı olması için olumlu ve destekleyici bir etkiye sahiptir.
Omega 3 Saç Çıkarır Mı?
Omega 3 hem saçı hem de saçın derisini olumlu etkilemektedir. Omega 3 ün düzenli kullanımı saçlardaki sebum ve PH dengesinin korunmasına ve saçların köklerinden uçlara beslenmesine yardımcı olmaktadır. Zaman içerisinde saç diplerindeki kuruma veya kepeklenme gibi sorunlar çözülerek dipler nefes almaya başlamaktadır. Pek çok yapılan araştırmaya göre düzenli olarak en az 6 ay Omega 3 kullanan kişilerin saçları gürleşmiş ve yeni saçları çıkmıştır.
Omega 3 Saç Uzatır Mı?
Omega 3 saç uzatır mı diye merak eden pek çok kişi vardır. Omega 3 saçlar için oldukça faydalı bir yağ asidi olup saç uzatmaya da destek vermektedir. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar direkt olarak Omega 3 ve saçların uzaması arasında bir ilişkiyi saptayamamış olsa bile, Omega 3 ün düzenli kullanımının saç derisine olan olumlu etkisi, kan dolaşımını hızlandırarak, hücrelerin daha çok besin almasını sağlamasının sonucunda kullananlar saçları da uzattığını belirtmektedir.
Balık Yağı Saç Dökülmesine İyi Gelir Mi?
Balık yağı tarafından sağlanan temel faydalardan biri vücudun iltihaplanmasıyla savaşmasıdır. Bu duruma “kronik enflamasyon” da denmektedir. Vücutta yaşanan enflamasyonun bir sonucu olarak hücreler yeterinde beslenemez ve hasara uğramış hücrelerin onarılması da mümkün olmaz. Bu durum da bedenin her yerinde olduğu gibi saçların da etkilenmesine neden olmaktadır. Özellikle enflamasyon yüzünden saç derisinde yağ dengesi bozulduğu için saç dökülmesi yaşanır. İlgili araştırmalara göre, kelleşmeyle karşı karşıya kalan bireylerin yaklaşık yüzde 37’lik kısmında enflamasyon olduğu dikkati çekmiştir. Balık yağında bulunan Omega 3 de vücuttaki enflamasyonun sona ermesine ve vücuttan toksin atılmasına yardımcı olmaktadır. Bu durumun sonucunda kan dolaşımında hızlanma olduğu için düzenli olarak kullanılan balık yağının saç dökülmesine iyi geldiğini söylemek doğrudur.
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