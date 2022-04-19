Son dönemde kullanımı oldukça yaygın olan Omega 3 balık yağı vücudumuzun üretebildiği bir yağ olmadığı için destek olarak mutlaka almak gerekmektedir. İçeriğinde sayısız vitamin ve mineral barındıran Omega 3 cilt için çok faydalıdır. Cildin gençleşmesini ve pürüzsüz görünümünü destekleyen Omega 3 her yaştan kullanım için de uygundur.
Omega 3 Cilde Faydaları
Omega 3 cilde faydaları saymakla bitmez. Sizin için Omega 3 cilde faydaları arasında öne çıkanları sıraladık;
- Omega 3 cildin yumuşamasına yardımcı olur.
- Cildin parlak bir görünüme kavuşmasını sağlar.
- Cilde canlılık veren Omega 3 cildin gençleşmesine yardımcı olur.
- Cildin gereksinim duyduğu nem Omega 3 tarafından sağlanmaktadır.
- Ciltte oluşabilen kaşıntıları gidermektedir.
- Ciltteki lekelerin görünümünü azaltır.
- Tıkanan gözenekleri açar.
- Yaşla beraber ortaya çıkan yüzdeki kırışıklık ve çizgileri yok eder.
- Mimik çizgilerinin görünümünü hafifletmeye yardımcı olur.
- Egzama, sedef, cilt döküntüsü ve kızarıklarını tedavi eder.
- Omega 3 akne ve sivilceleri yok eder.
- Cilt yüzeyinde enfeksiyon ve iltihap oluşumuna karşı kalkan görevi görür.
- Ciltteki çatlakların onarımına yardımcı olur.
- Uçukların hızlı bir şekilde sönüp yok olmasını sağlar.
- Ciltte çıbanın oluşumunu önler.
- Göz altındaki koyu renk halkalar, şişkinlikler ve morluklar Omega 3 ile giderilir.
- Göz çevresinde yaşla beraber ortaya çıkan kaz ayaklarını yok eder.
- Tırnak yapısını güçlendirip sertleştirir. Tırnakların kırılmasını önlediği için sağlıkla uzamasını sağlar.
- Güneşin cilde olan olumsuz etkilerine karşı cildi kuvvetlendirdiği için güneşten gelecek olan zararı en az seviyeye indirmektedir.
- Cilt kanserine karşı koruyucu etkisi vardır.
- Derinin kuruyup pul pul dökülmesini engeller.
Omega 3 Cilde Zararları
Genel olarak Omega 3 cilde zararları olabilir mi diye düşünenler için cilde sürme şeklinde uygulandığından herhangi bir sorunun olmayacağını söyleyebiliriz. Ancak Omega 3 ağız yoluyla aşırı miktarda alınırsa midede yanma, bulantı, ishal, kaşıntı, burunda şişkinlik ne kanamaya neden olabilir. Ayrıca aç karnına Omega 3 tüketilmesi tavsiye edilmez. Fazla tüketildiğinde vücutta E vitamininin azalmasına neden olabileceği için belirtilen dozların aşılmaması gerekir.
Omega 3 Cildi Güzelleştirir Mi?
Omega 3 balık yağı içeriğinde çok fazla mineral ve vitamin bulunmaktadır. Genel olarak Omega yağ asitleri cildi güzelleştirir ve cilt için çok faydalıdır. Aynı zamanda Omega 3 içinde EPA ve DHA bulunduğundan cildin gereksinimi sağlanmış olur. Düzenli Omega 3 kullanan ya da cildine uygulayan kişilerin ciltlerindeki değişim ve güzelliği fark etmemesi mümkün değildir.
Balık Yağı Cilde Faydalı Mı?
Balık yağı cilde faydalı mı değil mi konusu son dönemde çok fazla merak edilmektedir. Balık yağında cilt için gerekli ve faydalı olan çok çeşitli yağ asitleri bulunmaktadır. Dolayısıyla balık yağı cildin yenilenmesi için gerekli olan yağ asitlerine sahiptir ve cilt için faydalıdır. Kurumuş ve nemi azalmış ciltleri besleyerek ciltteki pürüzlerin yok olmasına destek vermektedir.
Balık Yağı Cilde Sürülür Mü?
Balık Yağı Cilde Sürülür mü sorusunun yanıtını merak edenler için kapsül balık yağları açılarak cilde direk sürülebildiği gibi cilde faydalı çeşitli yağlarla da karıştırılarak uygulanabilmektedir. Cilde sürüldükten sonra yaklaşık 10 dakika beklenerek ardından cilt suyla durulanarak yağdan arındırılabilir.
Omega 3 Cilt Kuruluğuna İyi Gelir Mi?
Omega 3 içinde C, E ve A vitamini de zengin bir şekilde bulunduğunda cilt kuruluğuna iyi gelmektedir.
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