22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Omega 3 yağ asidi farklı özellik içeren yağ asitlerinin oluşturduğu tek bir gruptur. ALA, EPA ve DHA yağ asitlerinin birleşimi adı altında oluşmuştur. Sağlık açısından çok fazla yarar sağlamaktadır. Kapsül olarak satışa sunulan omega 3 kapsülleri üçünün birleşmesiyle elde ediliyor.
Omega 3 Çeşitleri;
ALA (Alpha-linolenic acid): ALA topraktan elde edilen ürünlerden sağlanan bir omega 3 ‘tür. Bazı yemişler, keten tohumu ve sebze yağları ALA içermektedir. Tip2 diyabette ALA yağ asidi hafifletmek amacıyla kullanılmaktadır. Gebelik ve emzirme dönemlerinde ALA yağ asidi çok fazla alınması tavsiye edilmez.
EPA (Eicosapentaenoic acid): bu yağ asidi balık yağı olarak bilinse de; denizde yetişen bitkilerden elde edilen bir omega3 yağ asidir. Toprakta yetişenlerde, EPA yoktur. Vücut EPA yağ asidini DHA’ya dönüştürebilir ancak DHA EPA’ ya dönüşmez. İnsan vücudu için 2. Önemli, gereksinimi olan yağ asitidir.
DHA (Docosahexaenoic acid): DHA;denizdeki bir çok canlı da ve en çok da karidesde bulunan bir yağ asididir. Sağlık için en gerekli olan yağ asididir ancak gıdalardan çok az alınır. Vücut ALA’yı DHA’ya dönüştürür ancak bu sırada önemli oranda DHA yağ asidi azalır. EPA’nın DHA’ya dönüşmesi daha yüksek olur. Deniz ürünlerinden DHA yağ asidi alamıyorsanız balık yağını tüketin.
Omega 3 Yağ Asidi Faydaları Nelerdir?
Omega 3 yağ asitleri vücut için gerekli olan ve olmaması halinde sorun yaratabilen bir gereksinimdir. O açıdan tüketmenin faydası her şekilde etkili olmaktadır.
Fitoplankton, (Suda yaşayan minik canlılar),“prolin” adlı tabii bir amino asit içerirler. Tendon ve kıkırdak dokusunun korunmasında etkili olur. Bu yağ asidini EPA yağ asidi içeren deniz yosunundan temin edebilirsiniz.
Omega 3 yağ asitleri, kandaki yağ oranının düşmesine ve bundan dolayı kalp ve damarlarda açılmaya sebebiyet verir.
Omega 3 yağ asitlerinin ciltteki kırışıklıklara da etkisi çoktur. Cildin esnekliğini ve oksijen almasını sağlar.
DHA; retina ve gözdeki zarlar için önem taşır. DHA, ışığın retina tarafından nöral enerjiye dönüştürülmesini sağlamada kullanılır.
Omega yağ asitleri, iyi kolesterol seviyesinin yükselmesine kötü kolesterol seviyesinin düşmesine olanak verir.
Beyin damarlarının sertleşmesine neden olan yaşlılıkta; omega 3 yağ asitleri sertleşmenin yavaşlamasına ve beyindeki oksijenin yükselmesine etki eder.
DHA, bebeklerin merkezi sinir sisteminin ve beyninin gelişmesinde fayda sağlar.
Omega 3 yağ asitleri depresyon belirtilerini azaltır.
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