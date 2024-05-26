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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Olympiakos: 87 - Fenerbahçe Beko: 84 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Olympiakos: 87 - Fenerbahçe Beko: 84 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final üçüncülük maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 87-84 kaybederek dördüncü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 20:05 Güncelleme: 26.05.2024 - 20:05
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        THY Avrupa Ligi Dörtlü Final üçüncülük maçında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımına 87-84 kaybederek dördüncü oldu.

        Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uber Arena'da oynanan müsabaka karşılıklı sayılarla başladı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        İlk bölümde Olympiakos 5-2 öne geçerken, iki takım da uzun süre top kayıplarıyla sayı bulumadı. Sertaç Şanlı'nın basketiyle ilk 5 dakikalık bölümü 5-4 geride tamamlayan Fenerbahçe Beko, daha sonra pota altında etkili olarak farkı kapattı, çeyreğin son 2 dakikasına 2 sayı farkla önde girdi: 12-14. Kalan sürede pota altı ve hücumda etkili oynayan Olympiakos üst üste sayılarla farkı açarak periyodu 8 sayı önde tamamladı: 24-16.

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        Müsabakanın ikinci çeyreği de karşılıklı basketlerle başlarken, Fenerbahçe Beko'da Motley'nin ribauntlardaki etkili oyunu, sarı-lacivertlilerin hızlı hücumlarda sayı bulmasıyla sonuçlandı. Fenerbahçe Beko, periyodun ilk 3 buçuk dakikalık bölümünde farkı 1 sayıya indirmeyi başardı: 30-29. Molanın ardından Olympiakos 9-0'lık seri yakalayarak farkı 10 sayıya yükseltti: 39-29. Son bölüm karşılıklı sayılarla geçilirken, Olympiakos son saniye üçlüğüyle farkı 11 sayıya çıkararak soyunma odasına gitti: 48-37.

        Mücadelenin ikinci yarısı ilk yarıda olduğu gibi karşılıklı basketlerle başladı. İlk 5 dakika başa baş geçen mücadelede Fenerbahçe Beko oyuna ağırlığını koyarak farkı eritti. Pota altında ribaunt üstünlüğünü ele geçiren sarı-lacivertliler, dış atışlarda isabet bulurken son 1 dakikada Pierre'in serbest atışlarıyla maçta ilk kez öne geçti: 61-62. Olympiakos'un bulduğu 2 sayılık basketin ardından Fenerbahçe Beko hücumdan boş döndü. Yunanistan temsilcisi çeyreğin bitimine 1 saniye kala bulduğu 3 sayılık basketle farkı 4 sayıya çıkardı: 66-62. Son çeyrek Olympiakos'un üst üste 3 sayılık basketleriyle başladı: 72-62. Yunanistan ekibi, çeyreğin kalanında farkın erimesine izin vermezken son 3 dakikaya 83-73'lük üstünlükle girdi.

        Son dakikaya 87-78 geride giren Fenerbahçe Beko, önce Wilbekin ardından da Sertaç Şanlı'nın 3 sayılık basketleriyle farkı 3 sayıya indirdi. 87-84. Mücadelenin bitimine 0.7 saniye kala kenardan topu oyuna sokan Fenerbahçe Beko'da Sertaç Şanlı'nın 3 sayılık atışı isabetli olurken, hakemler pozisyonu tekrar izleyerek atışın süre bitiminin ardından gerçekleştiğine hükmetti.

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        Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a 87-84 mağlup olarak organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

        Salon: Uber Arena

        Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carlos Peruga (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan)

        Olympiakos: Walkup 3, Canaan 8, Fall 2, Papanikolaou 5, Peters 20, Williams-Goss 12, Wright 8, Larentzakis 10, Milutinov 10, McKissic 9, Petrusev, Mitrou-Long

        Fenerbahçe Beko: Wilbekin 16, Sertaç Şanlı 11, Hayes-Davis 3, Pierre 19, Calathes 3, Motley 7, Papagiannis 6, Guduric 6, Dorsey 5, Sestina 8, Yam Madar, Şehmus Hazer

        1. Periyot: 24-16

        Devre: 48-37

        3. Periyot: 66-62

        4. Periyot: 87-84

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