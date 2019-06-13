Olur Olur: Bal Gibi Olur filmi oyuncuları kimler, Olur Olur: Bal Gibi Olur konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dizilerin sezon finali yapmasıyla birlikte kanallar yerli ve yabancı filmleri izleyici ile buluşturmaya devam ediyor. Show TV'de ise bu akşam başrolünü Alper Kul'un aldığı Olur Olur: Bal Gibi Olur filmi var. İşte, Olur Olur: Bal Gibi Olur'a dair detaylar...

OLUR OLUR: BAL GİBİ OLUR FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Kerem Çakıroğlu’nun yaptığı, Alper Kul, Şinasi Yurtsever, Onur Buldu, Selin Yeninci gibi oyuncuların yer aldığı 2014 yapımı “Olur Olur: Bal Gibi Olur” Perşembe akşamı Show TV’de!

OLUR OLUR: BAL GİBİ OLUR FİLMİ KONUSU