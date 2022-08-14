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Haberler Kültür-Sanat Sinema

Bergen'in mezarı ölümünden yıllar sonra yeniden yapılacak

‘Bergen’ filminin yapımcısı Orchestra Content, ölüm yıldönümünde Bergen’i anmak üzere hazırladıkları çalışmaları açıkladı

14.08.2022 - 15:53 | Güncelleme: ABONE OL
Bergen'in mezarı ölümünden yıllar sonra yeniden yapılacak
Mezarı yeniden yapılacak
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HABERTURK.COM

Bergen’in hayranları ölüm yıldönümünde mezarına adeta akın ederken, ‘Bergen’ filminin yapımcısı Orchestra Content de efsane isim için hazırlandığı çok özel iki projenin duyurusunu yaptı.

Bergen’in acı biçimde aramızdan ayrılışının yıldönümü 14 Ağustos’ta, sanatçının ‘Benim İçin Üzülme’ şarkısı Jabbar ve Deeperise’in tarafından cover olarak yeniden düzenlendi.
Şarkının bu versiyonuna hazırlanan klip, Bergen’in anısına ölüm yıldönümünde dinleyiciyle buluştu.

Orchestra Content’in girişimiyle başlatılacak yeni projede; Bergen’in mezarı, plastik sanatlar konusunda uluslararası alanda başarıları olan sanatçı Canan tarafından, Bergen ve temsil ettiği değerler dikkate alınarak tasarlandı.

Bergen’in ölüm yıldönümü olan 14 Ağustos itibariyle sanatçı Canan’ın mezar tasarımı Deniz Duygu Vural’ın sanat yönetmenliğinde uygulanmaya başlanacak. Bergen’in annesinin vasiyeti dikkate alınarak ve ailesi ile yürütülen süreç sonunda oluşacak Bergen’in yeni kabri, çiçekler ve akan sular ile hayatını türlü tutsaklıklarla geçiren tüm kadınları Bergen nezdinde özgürleştirmeyi amaçlıyor.

Bergen'in mevcut mezarı.
Bergen'in mevcut mezarı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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