ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ölümsüzlük Oyunu (Selfless), zengin bir iş insanı olan Damian Hale’in (Ben Kingsley) hikayesini merkeze alıyor. Damian, ömrünün son günlerinde kanserle mücadele etmektedir ve tüm bilinen tedavi yöntemleri başarısız olmuştur. Hayatından umudunu kesmişken, gizemli bir bilimsel organizasyon ona son bir şans sunar: bilincini genç, sağlıklı bir bedene (Ryan Reynolds) aktaracak deneysel bir tedavi. Bu işlem, “shedding” olarak adlandırılır ve Damian’ın tüm anılarını, kişiliğini ve bilincini yeni bir bedene taşımayı vaat eder. İşlem başarılı olur ve Damian, yeni bedeninde gençlik, güç ve sağlıkla dolu bir hayata adım atar. Ancak bu yeni başlangıç, göründüğü kadar mükemmel değildir. Damian, yeni bedeninin eski sahibine ait karanlık sırları keşfetmeye başlar. Aynı zamanda, gizli bir servis tarafından takip edildiğini fark eder ve kendini tehlikeli bir komplonun ortasında bulur.