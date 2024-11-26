Ölümlü set kazasına neden olan Alec Baldwin: Filmi seyretmeye cesaret edemedim
'Rust' filmi setinde elindeki silahtan çıkan kurşunla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in hayatını kaybetmesine neden olan Alec Baldwin, "Filmi seyretmeye cesaret edemedim" dedi. Filmden kâr elde etmeye çalıştığı iddialarını reddeden Baldwin, filmden elde edilecek gelirin Hutchins'in oğluna verileceğini açıkladı
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Alec Baldwin'in hem başrol oyuncusu hem de yapımcısı olduğu 'Rust' filminin setinde kazayla görüntü yönetmenini öldürmesinin üzerinden üç yıl geçti.
Geçen hafta Polonya'daki EnergaCAMERIMAGE Film Festivali'nde filmin galasının yapılmasından bu yana filmle ilgili ilk röportajını veren Alec Baldwin, 'Rust'ın son halini görmek istemediğini ancak vizyona girmesini umduğunu söyledi.
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"UMARIM VİZYONA GİRER"
66 yaşındaki ABD'li oyuncu, Torino Film Festivali'nde verdiği röportajda, "Filmi izlemedim. Umarım film vizyona girer. Yatırımcılarına parasını geri kazandırır. Projenize inanan insanların çaresiz kalmasını asla istemezsiniz” diye konuştu.
Filmin son halini seyretmemiş olan Baldwin, bunu yapmaya cesaret edemediğini itiraf etti.
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"EŞİM OLAYDAN DOLAYI TRAVMA GEÇİRDİ"
"Bu kesinlikle hayatımda uğraştığım en zor şey" diyen Baldwin, “Kurbanların ötesinde beni en çok üzen şey, bunun eşime yaptıklarıydı. Eşim bundan dolayı çok ama çok travma geçirdi. Çok fazla acı yaşandı. Biriyle evli olduğunuzda ve her şey oldukça iyi gittiğinde ve yedi çocuğunuz olduğunda işler bozulur. Çok korkutucu ve çok rahatsız edici. Biz de bu şeylerden uzaklaşmak için rüzgarı yelkenlerimize doğru almaya çalışıyoruz. Çünkü film tek başına ayakta duramıyor. Her zaman bunun gölgesinde kalacak" ifadesini kullandı.
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"FİLMİN GELİRİ OĞLUNA VERİLECEK"
Baldwin, Halyna Hutchins'in eşi Matt Hutchins'i yönetici yapımcı olarak atayıp filmin satışından elde edilen gelirin tamamını Halyna'nın oğlu yararına bir fona bağışlamayı içeren bir anlaşma yaptıklarını söyleyerek, filmden kâr elde etmeye çalıştığı iddialarını şiddetle reddetti.
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"ÇIKAR SAĞLADIĞIM İDDİASI YALAN"
"Umarım film satılır ve parasını alır" diyen Baldwin, "Hepimiz onunla bir anlaşma yaptık ve hepimiz anlaşmayı sürdürmek istiyoruz. Ama ismi açıklanmayan insanların 'Bundan çıkar sağlıyorsun!' iddiası kesinlikle yanlış” ifadesini kullandı.
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DAVA DÜŞTÜ
Baldwin, 21 Ekim 2021'de prova sırasında tuttuğu ve kameraya doğrulttuğu silahın gerçek mermiyle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i isabet alarak öldürdüğü kazadan sonra Baldwin, 'kasıtsız adam öldürme' suçlamasıyla yargılandı ancak dava reddedildi.
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