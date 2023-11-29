'Ölümlü Dünya 2'nin galası yapıldı
Türk sinemasının kült filmlerinden 'Ölümlü Dünya'yı seri haline getiren ikincisinin galası, birçok ünlünün katılımıyla gerçekleştirildi. Galada, oyuncuların gösterimden önce kuliste kavga ettikleri söylentisi yayıldı. Filmin başrol oyuncularından ve senaristlerinden Feyyaz Yiğit, bu söylentiyi; "4 saat kuliste oturduk. O kadar sıkıcıydı ki... Keşke bir olay çıksaydı" şeklinde yalanladı
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Yapımını TAFF Pictures’ın, yapımcılığını Timur Savcı ile Cemal Okan’ın üstlendiği, Ali Atay’ın yönettiği 'Ölümlü Dünya', gösterime girdiği 2018'de 585.145 bin kişi tarafından izlenmişti.
Gösterimden çıktıktan sonra fenomen olan 'Ölümlü Dünya', ikincisinin çekilmesiyle seri film haline dönüştü.
Ali Atay'ın senaryosunu; Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi ile birlikte yazdığı 'Ölümlü Dünya 2'de başrolleri; Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım ve Sarp Apak paylaştı.
'Ölümlü Dünya 2'nin galasına aralarında; Anıl Altan, Burak Sağyaşar - Hatice Şendil Sağyaşar, Burak Yörük, Büşra Pekin, Cansel Elçin - Zeynep Tuğçe Bayat Elçin, Cem Yılmaz, Cengiz Bozkurt, Ayşe Kırca, Ebru Şam, Engin Öztürk, Ezgi Şenler, Buray, Fatma Topbaş, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Gupse Özay, Derya Karadaş, Hafsanur Sancaktutan, Halil İbrahim Ceyhan, Hande Subaşı, Hatice Aslan, Hazal Kaya, Kaan Urgancıoğlu, Melisa Doğu, Murat Yıldırım - İman Elbani Yıldırım, Özge Özacar ve Sitare Akbaş'ın da olduğu birçok ünlü katıldı.
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"GÜLMEK HEPİMİZİN HAKKI"
Gösterimden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan film ekibi; "Gülmek hepimizin hakkı. Bir an evvel salonlarda da gülelim istiyoruz. İşimizi iyi yapmaya gayret ettik. Tek motivasyonumuz izleyicimizin sinema salonlarına gelmesi" dedi.
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"DOĞURACAK DİYE KORKTUM"
Ali Atay, duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi; "Eşim Hazal, yanımda sürekli gülüyordu. Bu da aslında bana da motivasyon oluyordu. Sürekli çocuk yapıyoruz biz. Hamile olduğu anda güldüğü için korktum yani doğuracak diye..."
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'Ölümlü Dünya 2'nin gişe beklentisi hakkında konuşulurken Doğu Demirkol'un sözleri şaşırttı. Demirkol, "En az üç milyon gişesi var bunun. 6 hafta boyunca şimdi bunu izleyin. 6 hafta sonra da benim yeni filmim 'Yaşam Koçu'nu' izlersiniz" açıklamasını yaptı.
Doğu Demirkol'un 'Yaşam Koçu' ile ilgili konuşması sırasında Ahmet Mümtaz Taylan'ın bakışları dikkat çekti.
"KEŞKE BİR OLAY ÇIKSAYDI"
Galada, gösterimden önce oyuncuların kuliste kavga ettiği söylentisi de yayıldı. Bu duruma açıklık getiren Feyyaz Yiğit, söylentinin doğru olmadığını, "4 saat kuliste oturduk. O kadar sıkıcıydı ki... Keşke bir olay çıksaydı" sözleriyle dile getirdi.
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Galaya katılan ünlüler, kendileri veya meslektaşları hakkındaki sıcak haberlerle ilgili görüşlerini de dile getirdi.
Kaan Urgancıoğlu, rol arkadaşı Pınar Deniz'in, Kaan Yıldırım ile nişanlanması hakkında; "Birbirlerine çok yakışan çift. Onlara mutluluklar diliyorum. Benim iş arkadaşım ve mutluluğu hak eden bir kişi... Onun mutlu olması beni de mutlu eder tabii ki" ifadelerini kullandı.
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Murat Yıldırım ile eşi İman Elbani Yıldırım da son dönemde sinema salonlarına ilginin az olması ile ilgili, "Bunlar önemli filmler. Sinemamıza biraz daha destek olmalıyız. Sinemaya daha fazla gitmeliyiz" dedi.
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Geçtiğimiz aylarda kendisine bir kafe açan oyuncu Sitare Akbaş, "Ticarete atıldım bu aralar. Keyif alıyorum bu işler ile uğraşırken... Bir yandan da tabii ki oyunculuğum devam ediyor" şeklinde konuştu.
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Özge Özacar, gazetecilerin, "Kazandığınız paralarla, yatırım yapar mısınız?" sorusuna, "Ay çok ayıp... Öyle şeyler konuşulur mu? Konuşulmaz bence. Bunlar ayıptır" yanıtını verdi.
Ezgi Şenler ve Buray da muhabirlerle sohbet etti. Geçtiğimiz aylarda "Yoğunluktan eve gidemiyorum" diyen Buray, "Eve gidemediğim oluyor tabii ki... O kadar şehir dışı ve yurt dışında oluyorum ki... Kariyer odaklıyım diye böyle ama" açıklamasında bulundu.
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Geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda "Sirkeyle yıkanıyorum" diyen Kaya, "Ata usulü şeyler... Kendimce kötü enerjiden arınmak için söylediğim bir şey bu. Geyikti aslında... Bugün de eve gidince 'Ada çayları yakalım, bu film çok güzel olmuş diyeceğim sanırım. Kötü gözler uzak dursun diye..." ifadelerini kullandı.
2008 - 2010 yılları arasında 'Aşk-ı Memnu'da rol alan Hazal Kaya, romanın tekrar 'Bihter' adıyla izleyiciye sunulması hakkında da konuştu. Kaya, "Bir roman bu zaten. Çok güzel bir hikâyedir. Bundan sonra da tekrar aynı hikayeyi çekmek isteyenler olabilir ve olacaktır. Herkese başarılar diliyorum ve ellerine sağlık" dedi.
Fotoğraflar: HT Magazin
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