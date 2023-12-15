Ölümden dönmüştü! Sergio Rico, yaşadığı kazanın etkilerini anlattı

PSG'de forma giyen İspanyol kaleci Sergio Rico yaşadığı korkunç kazanın ardından açıklamalarda bulundu.

İspanya basınından Cadena Cope'ye konuşan Rico, "Gün geçtikçe daha iyi oluyorum ancak şu an tam anlamıyla iyileştiğimi söyleyemem. Hala Sevilla'dayım ve ara ara yürüyüşe çıkıp bacaklarımı güçlendiriyorum." dedi.

Kazanın ardından yaşadıklarını anlatan Rico, "Kazanın ardından neredeyse 20 kilo verdim. 92 kilodan 73 kiloya düştüm. Şimdi ise yeniden 88 kiloya ulaştım. Bu süreçte doktorlarımın söylediği her şeye uymaya çalışıyorum çünkü onlar benim hayatımı kurtardı." ifadelerini kullandı.