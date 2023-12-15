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        Haberler Spor Futbol Ölümden dönmüştü! Sergio Rico, yaşadığı kazanın etkilerini anlattı - Futbol Haberleri

        Ölümden dönmüştü! Sergio Rico, yaşadığı kazanın etkilerini anlattı

        Geçtiğimiz sezonun son günlerinde attan düşerek 1.5 ay yoğun bakımda kalan PSG'nin İspanyol kalecisi Sergio Rico, açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 22:00 Güncelleme: 15.12.2023 - 22:00
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        Sergio Rico yaşadığı kazanın etkilerini anlattı
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        PSG'de forma giyen İspanyol kaleci Sergio Rico yaşadığı korkunç kazanın ardından açıklamalarda bulundu.

        Geçen sezon PSG'nin şampiyonluk töreninin ertesi gününde attan düşen İspanyol file bekçisi 1.5 ay yoğun bakımda kalmış ve ölümle cebelleşmişti. 82 günün sonunda taburcu edilen Rico sağlığına kavuştu.

        İspanya basınından Cadena Cope'ye konuşan Rico, "Gün geçtikçe daha iyi oluyorum ancak şu an tam anlamıyla iyileştiğimi söyleyemem. Hala Sevilla'dayım ve ara ara yürüyüşe çıkıp bacaklarımı güçlendiriyorum." dedi.

        Kazanın ardından yaşadıklarını anlatan Rico, "Kazanın ardından neredeyse 20 kilo verdim. 92 kilodan 73 kiloya düştüm. Şimdi ise yeniden 88 kiloya ulaştım. Bu süreçte doktorlarımın söylediği her şeye uymaya çalışıyorum çünkü onlar benim hayatımı kurtardı." ifadelerini kullandı.

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