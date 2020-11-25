Ölüm Takımı filmi konusu nedir?

2014 yılında vizyona giren ve aksiyon severler için tavsiye edilen filmlerden biri olmayı başaran Ölüm Takımı filmine dair ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz...

ÖLÜM TAKIMI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıl 2047. Ryan Yeşil Savaşı, isyancı ajan haince suçlamalar nedeniyle Konfederasyon Merkezi Hükümetine karşı kanıt toplamak için bir göreve gönderilir. Tuage, mutant isyanından sonra kurtulanlar ile karşıladığında görev tam bir kaosa döner...

ÖLÜM TAKIMI FİLMİ OYUNCULARI

Danny Glover - Sponge

Daryl Hannah - Major Anderson

Michael Madsen - Lobo

Stephen Baldwin - Ryan Willburn

Rutger Hauer - Colonel Asimov