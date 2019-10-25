25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Edinilen bilgilere göre, ‘ölüm patroniçesi' olarak anılan Saide D., geçen yıl İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonla yakalanmış, evinin de arasında bulunduğu kaçak olan 8 yapı ise belediye tarafından yıkılmıştı. Saide D. ve beraberindeki 14 şüpheli tutuklanmış, çete elebaşı 30 yıl hapse mahkum edilmişti.
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan çetenin elebaşı olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Saide D.’nin, elemanlarını cezaevinden yönettiğini belirledi.
Yürütülen soruşturma kapsamında 18 Ekim’de harekete geçen polis, Sarıyer Çayırbaşı Mahallesinde narkotik köpekleri ve Özel Harekat Polislerinin katılımıyla, 11 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2’si yaşı küçük çocuk, 11’i kadın olmak üzere toplam 20 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda çoğunluğu satışa hazır halde paketlenmiş, bonzai, skunk ve uyuşturucu hap tan oluşan toplam 4.192 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanan 20 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından 19 Ekim’de adliyeye sevk edildi Şüphelilerden 2 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, 3’ü kadın 4 şüpheli hakkında ise ‘adli kontrol’ hükümleri uygulandı. 2’si yaşı küçük, 8’i kadın olmak üzere 14 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!