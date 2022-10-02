Ölüm halı sahada yakaladı

Sakarya'da arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynayan İlhan İltaş (29), aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı.

Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi'nde bulunan bir fırında çalışan İlhan İltaş, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte ilçede bulunan bir halı sahada futbol oynamak için buluştu. İlhan İltaş maç sırasında bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi kalp krizi geçirdiği belirlenen İlhan İltaş'a ilk müdahalede bulundu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İlhan İltaş, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İlhan İltaş'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Bitlis'e götürüldü.