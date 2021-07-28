Muğla'nın Fethiye ilçesinde tandem pilotluğu yapan Muhammet Selçukoğlu, Yager isimli köpeğiyle Babadağ’dan gerçekleştirdiği yamaç paraşütü uçuşunu aksiyon kamerasıyla kaydetti.
AA'nın haberine göre yaklaşık 15 yıldır ticari tandem pilotu olarak çalışan Selçukoğlu, farklı bir deneyim yaşamak için köpeği ile uçuş yapmaya karar verdi.
Selçukoğlu, Babadağ'ın 1700 metre pistindeki hazırlıkların ardından Yager'i kucağında tutan arkadaşıyla havalandı.
Yaklaşık 45 dakika köpeğiyle gökyüzünde süzülen Selçukoğlu, sorunsuz şekilde iniş yaparak uçuşu tamamladı.
Aksiyon kamerasıyla kaydedilen görüntülerde ise köpeğin rahat tavırları dikkati çekiyor.
"ETKİNLİĞİMİZ SOSYAL MEDYADA ÇOK BEĞEBİLİYOR VE SES GETİRİYOR"
Selçukoğlu, Babadağ'ın yüksekliği ve manzarasıyla yamaç paraşütü için en güzel nokta olduğunu söyledi.
Babadağ'dan yıllardır ticari uçuş yaptığını, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden binlerce kişiyi gökyüzüyle buluşturduğunu vurgulayan Selçukoğlu, "Yamaç paraşütüyle birçok farklı uçuş yaptık. Evlilik teklifleri, gökyüzünde enstrüman çalmak gibi. Etkinliklerimiz sosyal medyada çok beğeniliyor ve ses getiriyor" dedi.
Selçukoğlu, köpeği Yager'in de gökyüzü heyecanına ortak olmasını istediğini, bunun için etkinliği gerçekleştirdiğini dile getirdi.
"KEYİFLİ VE UNUTULMAYACAK BİR ETKİNLİK OLDU"
Yamaç paraşütü sporunun güvenlik tedbirleriyle yapıldığını aktaran Selçukoğlu, "Uçuştan uçuşa yalnız bıraktığım köpeğimi gökyüzünde de yanıma almak istedim. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra arkadaşımın kucağına oturan Yager ile Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izledik. Benim için çok keyifli ve unutamayacağım bir etkinlik oldu" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!