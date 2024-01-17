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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ölü ve yaralılar var! Parfüm fabrikasında yangın! - İzmir haberleri

        Ölü ve yaralılar var! Fabrikada yangın!

        İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir parfüm fabrikasında yangın çıktı. Yangında fabrikanın 1 çalışanı öldü, 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 10:46 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:01
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        Ölü ve yaralılar var! Fabrikada yangın!
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        İzmir'de, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sokak'ta faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasında saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        ALEVLER FABRİKAYI HIZLA SARDI

        DHA'da yer alan habere göre alevlerin hızla sardığı fabrikadan yükselen dumanlar bölgenin birçok noktasından görüldü. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

        Çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

        BİR ÇALIŞANIN CESEDİNE ULAŞILDI

        Fabrikada yapılan kontrolde iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen bir kişinin cesedine ulaşıldı. Fabrika çalışanı 3 kişi ise yaralandı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca fabrika bahçesindeki hafif ticari araç tamamen yandı. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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