Ölmek istemiyorsanız uzak durmanız gerekebilir: İşte dünyanın en tehlikeli 10 bölgesi!
Gezegenimizin farklı köşelerinde, doğanın veya insanın yarattığı tehlikelerle dolu alanlar bulunuyor. Bu bölgeler, macera arayanları kendine çekse de gidilmemesi gerekiyor. Peki, dünyanın hangi bölgelerinde ne gibi tehlikeler bulunuyor? İşte, insanların derilerinin yanmasına sebep olabilecek Natran Gölü'nden en ölümcül yılanlardan biri olan altın mızrak uçlu yılanlarla dolu olan Yılan Adası'na kadar en tehlikeli 10 yer!
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Dünyanın dört bir yanında, insanların ayak basmaya cesaret edemediği bölgeler bulunuyor. Bu yerlerin bazıları doğanın acımasız yüzünü sergilerken bazıları ise insan eliyle tehlikeli hale gelmiş durumda. Haberimizde halkı yüzünden tehlikeli bir bölge haline gelmiş Kuzey Sentinel Adası'ndan su olmadan sadece 14 saat dayanılabilecek Ölüm Vadisi'ne kadar en tehlikeli yerleri derledik. İşte, bu bölgelere dair detaylar...
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1. DALLOL
Kuzey Etiyopya'da bulunan bu hidrotermal bölge, ortalama 35 derece sıcaklıkla dünya üzerindeki en sıcak yerleşim yerlerinden biridir. Buradaki tek tehlike suyun sıcaklığı değildir, bölgedeki birçok gayzer son derece zehirli gazlar yaydığından bu alan, zaman içerisinde hayalet bir kasaba haline geldi.
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2. YILAN ADASI
Brezilya kıyılarına yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yılan Adası, hiçbir yerlinin adım atmaya bile cesaret edemediği bir yer olarak biliniyor. Adanın gerçek adı Ilha da Queimada Grande'dir ve Brezilya hükumeti, insanların ziyaret etmesini yasa dışı hale getirmiştir. Ada, dünyadaki en ölümcül yılanlardan biri olan engereğin bir türü olan altın mızrak uçlu yılanlarla doludur.
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3. NATRAN GÖLÜ
Tanzanya'da bulunan Natron Gölü ise bir başka tehlikeli yerdir. Gölün yüzeyindeki alkali tuz kabuğunun pH değeri 9 civarındadır ve bu durum hayvanların ve insanların derilerinin yanmasına sebep olabilir. Ayrıca gölde yüzmek yasaktır ve eğer girmeye çalışırsanız gölün yüzeyinden yayılan hidrojen sülfit kokusu nedeniyle ölmeniz olasıdır. Bunun yanı sıra suyun sıcaklığı 60 dereceye ulaşabiliyor.
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4. KUZEY SENTİNEL ADASI
Kuzey Sentinel Adası'ndaki tehlike; konumu veya hayvanları değil, orada yaşayan insanlardır. Sentinel halkı, yabancılara karşı düşmanca davranabilir ve yaklaşan herhangi bir uçak veya tekneye ok atarlar. Hindistan hükümeti tarafından korunan Sentinel yerlileri, yabancı birini öldürmeleri halinde dava açılmayacağından bu ada tehlikeli yerler arasındadır.
Fotoğraf kaynak: AP
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5. CEHENNEM KAPISI
''Cehennemin Kapıları'' olarak bilinen Darvaza gaz krateri, Türkmenistan'da bulunur ve yeraltı mağarasının içinde yer alan bir doğal gaz alanıdır. 1971 yılında jeologlardan oluşan bir ekip, metan gazının yayılmasını önlemek için burayı ateşe verdi ancak bu yangın hiçbir zaman sönmedi.
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Bu bölge o zamandan beri de yanmaya devam ediyor. Yani, Karakum Çölü'nün kalbinde yer alan bu kraterin dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri olduğu biliniyor.
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6. MADİDİ ULUSAL PARKI
İlk bakışta çok güzel görünen bu yer aslında çok tehlikelidir. Bolivya'daki Amazon nehri havzasının üst kısmında bulunan bu milli park, dünyadaki en zehirli ve agresif faunaya ev sahipliği yapıyor.
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Bu parkta yetişen bitkilerden herhangi biriyle temas şiddetli kaşıntıya, kızarıklığa ve baş dönmesine neden olabilir. Herhangi bir kesik, hatta küçük bir yara bile tropikal parazitlerle enfekte olabilir.
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7. FRASER ADASI
Tertemiz sularıyla turistik bir alan olarak bilinen Avustralya'nın, Fraser Adası'nda çok ciddi bir tehlike vardır. Bu ada, diğer turistik adaların aksine çeşitli zehirli örümcek türlerine, son derece saldırgan yabani dingo köpeklerine, ölümcül denizanalarına ve köpek balıklarına ev sahipliği yapıyor.
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8. SINABUNG DAĞI
Aktif bir stratovolkan olan Sinabung Dağı'nın yanında yaşayan Endonezya'nın Sumatra adası sakinleri, yıllardır patlamalarıyla binlerce insanı yerinden eden ve kasabaları hem lav hem de külle kaplayan Sinabung Dağı ile mücadele ediyorlar. En son patlamalar 2010, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında meydana geldi ve bu adada güvenli alan olmaması bu dağı tehlikeli yerlerden birisi haline getiriyor.
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9. ÖLÜM VADİSİ
Su olmadan sadece 14 saat yaşayabileceğiniz bu vadi, Amerika’da bulunuyor. Bu vadi için ''eğer Dünya bizim evimizse, Ölüm Vadisi de onun kavurucu sıcak fırınıdır'' deniyor. Bu yerin sıcaklığı yaklaşık 57 derecedir, yani Ölüm Vadisi'nin yakıcı güneşi ve kavurucu sıcağı sizi çabuk yorabileceğinden bu bölge de tehlikeli ve dikkat edilmesi gereken yerlerden birisi haline geliyor.
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10. İSKELET SAHİLİ
Namibya'nın kuzeyinde yer alan ünlü İskelet Sahili, dünyanın en ölümcül yerlerinden birisi olarak geçer. Bu tehlikeli kıyının iklimi neredeyse yüzde 0 hayatta kalma şansı sunar. İskelet Sahili boyunca esen sıcak rüzgarlar ile yiyecek ve su eksikliği gibi koşullar burayı izole bir alan haline getiriyor. Bu sahil, adını burada hayatını kaybeden kaplumbağalar, foklar ve balinalar gibi çeşitli hayvanların kemiklerinden alıyor. Ayrıca buraya gelen gemilerin battığına da rastlanıyor.
Kaynak: Nerdable, Travel Earth