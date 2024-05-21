Olmasından korktuğunuz şeyler başınıza geliyor: Ters çaba yasası hakkında bilmeniz gerekenler
Hayatta çok fazla çabalamanın verimsiz olduğu pek çok an vardır. Aldous Huxley buna ters çaba yasası adını verdi. Bazen ne kadar korkarsak korkalım olmasından korktuğumuz her şeyin başımıza geldiğini hissedebilirsiniz. Bu noktada ters çaba yasasına maruz kalıyor olabilirsiniz. İşte bilmeniz gerekenler!
- 1
Hayatta bazen en çok korktuğumuz şeylerin başımıza geldiğini fark ederiz. Bu durumu açıklayan Ters Çaba Yasası, insan zihninin paradoksal işleyişini gözler önüne seriyor. Ters Çaba Yasası, bir şeyi ne kadar çok istemezsek, o şeyin gerçekleşme olasılığının arttığını öne sürer. Bu fenomen, özellikle stresli veya kaygılı anlarda daha belirgin hale gelir. İşte detaylar!
- 2
TERSİNE ÇABA YASASI NEDİR?
Tersine Çaba Yasası ilk olarak yazar Aldous Huxley tarafından icat edildi ve şunları yazdı: “Bir şeyi bilinçli iradeyle yapmaya ne kadar çok çalışırsak, o kadar az başarılı oluruz."
- 3
ENERJİYİ YANLIŞ YÖNLENDİRMEKTEN KAYNAKLANIYOR
Ters çaba kuralı, beynin enerjiyi yanlış yere yönlendirmesinin bir sonucudur. Beyin, olmasını istediği şeyi değil de olmamasını dilediği şeye odaklanır.
-
- 4
DAHA AZ STRESLİ OLMAK ASIL TEMEL
Bunun en önemli nedenlerinden biri, işleri akışına bıraktığınızda stresli ve endişeli olma ihtimalinizin daha düşük olmasıdır. Stres altında değilken farkına varmadan işlerinizi daha doğru ve iyi yaparsınız.
- 5
KORKU DİĞER DUYGULARDAN DAHA BASKINDIR
Korku, herhangi bir duygudan daha baskındır bu sebeple beyin istemediği bir şeyi düşündüğünde hissettiği korku, diğer duygulara baskın gelir. Bu da istemediğimiz şeyleri kendimize çekmemizi sağlar.
- 6
BİLİMSEL BİR YASA DEĞİL
Ters çaba kuralı, tabii ki bilimsel bir yasa değil. Buna daha çok spritüel bir inanç olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tam olarak bu konuyu anlatan bir deyimimiz var; korktuğum şey başıma geldi!
-
- 7
KORKTUĞUMUZ ŞEYLERİ FARK ETMEDEN KENDİMİZE ÇEKİYORUZ
Bazen, sürekli korktuğumuz şeyleri yaşamamızın sebebi tam olarak budur. İstemediğimiz şeylere o kadar odaklanırız ki onları kendimize çekeriz. Bu döngüden çıkmanın tek çaresi; felaket senaryoları yazmamak ve beynimizi daima "an içerisinde" tutmaktır.
- 8
ENERJİNİZİ DOĞRU KULLANMAYA ÖZEN GÖSTERİN
Bir konu hakkında istemediğiniz durumları düşünmek yerine, hayal ettiğiniz sonuçlara odaklanmalısınız. Bu sayede hem hayali senaryoların getirdiği stresi yaşamayacak hem de enerjinizi doğru kullanmış olacaksınız.
Kaynak: Big Think, Medium