"HASTALIĞIM NÜKSETTİ"

28 yıllık hayatında 3 kere kansere yakalanan 72 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Bana ilk 1992’de meme kanseri teşhisi konuldu. Hastalığı yendim. Ama 2013'te bir trafik kazası geçirdikten sonra meme kanserinin nüksettiğini öğrendim. Onu ikinci kez yenmeyi de başardım. Ama 2017’de meme kanseri bir kez daha nüksetti.