04 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'nın Kemer'e bağlı yaklaşık 3.7 kilometrelik Çıralı Sahili ile Kumluca'ya bağlı 300 metrelik Olimpos Sahili, dünyanın en güzel sahilleri arasında yer alıyor.
Her yıl iki tatil beldesine yerli ve yabancı binlerce turist geliyor. İki sahil aynı zamanda, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) 'Tehlikede (EN)' yani nesli tehlike altında kırmızı listedeki deniz kaplumbağası caretta carettanın yuvalama alanı.
Bitişik iki sahil, geçen yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü, Kemer ve Kumluca kaymakamlık ve belediyeleri, esnaf ve sivil örgütlerinin de desteklediği Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu tarafından korumaya alındı. Komisyon Başkanı Erdal Elginöz, Çıralı Sahili'nde uyguladıkları tüm tedbir ve yasakların Olimpos Sahili'nde de uygulandığını söyledi.
ATEŞ YAKMAK, ÇADIR KURMAK YASAK
Olimpos Sahili'nin Çıralı'dan daha çok ateş yakma, çadır kurma, araç girişi ve sabaha kadar süren eğlence partilerine maruz kaldığını belirten Elginöz, 2000 yılı öncesinde 17'ye kadar çıkan yuva sayısının yaklaşık 10 yıl önce sıfıra düştüğünü kaydetti.
Yoğun insan trafiği nedeniyle yıllardır kirlenen sahilin gönüllüler tarafından ciddi ölçüde temizlendiğini belirten Elginöz, "Alınan tedbirler ve uygulamalar sayesinde yıllar sonra ilk defa geçen sene 20'ye yakın carettanın Olimpos sahiline çıkışını gördük. Ancak kokudan olabilir yumurta bırakmadan 'U' dönüşü yapmışlardı. Bu yıl ise yaklaşık 10 yıl sonra ilk yuva oluştu" dedi.
Elginöz, Olimpos sahilinde de nisan sonu, ekim ayları arasında çadır kurma, ateş yakma, eğlence partileri ve araç girişi gibi birçok yasağın uygulandığını dile getirdi.
SABAHA KADAR NÖBET
Erdal Elginöz, Çıralı ve Olimpos sahilinde ekim sonuna kadar DKMP'nin İŞKUR vasıtasıyla verdiği destekle 6 caretta caretta koruma görevlisi ve 20'ye yakın gönüllünün, dönüşümlü toplam 4 kilometrelik iki sahilde sabaha kadar nöbet tuttuğunu kaydetti.
Elginöz, Olimpos'ta 1'i Olimpos sahil kapısı, 1'i Çıralı deresi yanındaki giriş, 1'i de sahilde devriye olmak üzere maaşlı 3 kişinin sabaha kadar görev yaptığını söyledi.
Yaklaşık 10 yıl sonraki ilk yuvanın 1 Haziran Cumartesi gecesi oluştuğunu anlatan Elginöz, "Çok sevinçliyiz. İlk yuva sevincini yaşarken, 2 Haziran sabahı da ikinci caretta caretta gelerek yumurtalarını bıraktı ve ikinci yuva da oluştu. Bu yıl daha çok yuva göreceğiz inşallah. Çıralı'daki yuva sayısı ise 8'e yükseldi. Dünyanın ve Türkiye'nin birçok bölgesinden Çıralı ve Olimpos'a tatile gelen insanlara bilgilendirme yapıyoruz ve farkındalık daha da yükseldi" dedi.
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