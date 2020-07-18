Koronavirüs salgınının ardından 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili iptal ya da seyircisiz müsabaka tartışmaları sürerken, IOC erteleme kararından bu yana ilk genel kurul toplantısını dün video bağlantısı yoluyla gerçekleştirdi. Tokyo Organizasyon Komitesi yetkililerinin gelecek yıl için alınan önlemleri ve hazırlık sürecine dair son gelişmeleri IOC'ye aktardığı toplantının ardından IOC Başkanı Thomas Bach açıklamada bulundu. Gelecek yıl Japonya’da stadyumları coşkulu taraftarlarla dolu olarak görmek istediklerini kaydeden Bach, buna rağmen etkinliklerin daha az sayıda seyirci ile gerçekleştirilmesinin masadaki senaryolardan biri olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde yeniden Tokyo Valisi seçilen ve olimpiyatların yapılmasına yönelik çabalarıyla bilinen Yoriko Koike'nin seçim zaferini halkın Japonya'nın etkinliğe ev sahipliği yapması için hala istekli olduğunun kanıtı olarak yorumlayan Bach, dev organizasyonun korona virüs salgını sonrası yapılacak ilk olimpiyatlar olmasının önemine değindi. Bach, Tokyo Olimpiyatları'nın tüm dünya için eşsiz bir kilometre taşı olmasını umduğunu da sözlerine ekledi.
Üç gün önce Cenevre'de açıklamalarda bulunan Bach, olimpiyat katılımcılarının güvenliği ve sağlığını garanti altına almak için her türlü önlemin düşünüldüğünü söylemişti. Buna rağmen IOC'nin seyircisiz olimpiyat fikrine sıcak bakmadığını kaydeden Bach, "Kapalı kapılar ardında gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları açıkça istemediğimiz bir şey" şeklinde konuşmuştu. Organizasyonun tüm katılımcılarının sağlığını korumaya yönelik bir çözüm üzerinde çalıştıklarını kaydeden Bach, diğer yandan da olimpiyat ruhunu yansıtmaya çaba gösterdiklerini altını çizmişti.
Bu yaz gerçekleştirilmesi beklenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular ve ulusal olimpiyat komitelerinin korona virüs salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından önümüzdeki yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Korona virüs karşısında etkin bir tedavi ya da aşı bulunamaması nedeniyle dev organizasyonun iptal edilebileceği ya da seyircisiz olarak yapılabileceği söylentileri gündeme gelmişti.
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