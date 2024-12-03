Olimpiyat Şampiyonu Remco Evenepoel kaza yaptı

Yol bisikletinin genç yeteneği Belçikalı Remco Evenepoel, bisikleti ile kaza yaptı.

Belçika medyasındaki haberlere göre kaza, bir kargo minibüsü sürücüsünün kapıyı aniden açması üzerine gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine de yer verilen haberlerde aracın açılan kapısına çarpması sonucu düşen genç sporcunun uzun süre yerde yattığı belirtildi.

Anderlecht'teki bir hastaneye kaldırılan sporcunun sağlık durumu hakkında bir açıklama yok ancak 2025 sezonu için hazırlıklarını etkileyebileceği belirtiliyor.

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Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Evenepoel’un bisikletinin de ikiye ayrıldığı görülüyor.

Parlak bir yıl geçiren Evenepoel, Dünya Şampiyonası’nda zamana karşı yarışta altın, Olimpiyatlarda ise hem zamana karşı hem de yol yarışında altın alarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Belçikalı sporcu, bir etap galibiyeti elde ettiği Fransa Bisiklet Turu’nun genel klasmanını da üçüncü sırada tamamlamıştı.