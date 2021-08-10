AA

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan da kafileyle yurda dönerken, milli ekibi İstanbul Havalimanı'nda karşılayanlar arasında Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da bulundu.

"TÜRK KADINININ YAPABİLECEKLERİNİ GÖSTERDİĞİMİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Boksta kadınlar 69 kiloda altın madalyanın sahibi olan Busenaz Sürmeneli, yaptığı açıklamada, "Burada gördüğünüz sadece bir madalya ama içinde nelerin yattığını ben, hocam Cahit Süme ve teknik heyet biliyor. Acı var, gözyaşı var, antrenmanda çektiğimiz zorluklar var, her şey bu madalyanın içinde." dedi.

Altın madalyanın çocukluk hayali olduğunu anlatan şampiyon boksör, "Küçük bir çocuktum olimpiyatların ne olduğunu bilmiyordum. Cahit hocam bana her zaman olimpiyata gideceğiz, altın madalya alacağız diyordu. Başardık, olimpiyat madalyasını aldık." diye konuştu.

Busenaz Sürmeneli, "Türk kadının yapabileceklerini gösterdiğim için çok mutluyum. Bu madalya hayal kuran bütün çocuklara, pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türk'ün gücünü gösteren herkese armağan olsun, umut ışığı olsun." ifadesini kullandı.

Busenaz'ın daha önce 5 Avrupa ve 3 dünya şampiyonluğu olduğunu hatırlatan antrenörü Cahit Süme de, "Bütün bu şampiyonalarda İstiklal Marşı'nı dinledik, çok yoğun duygular yaşadık ama olimpiyatlar bambaşka. 2013'te Twitter'da bir paylaşım yapmıştım 'Allah'ım bana olimpiyat şampiyonu bir sporcuyu Trabzon'a getirmeyi nasip et.' diye, bunu yaşadık. Çok mutluyuz. Bundan sonra da devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Sporcuların elde ettikleri başarının arkasında uzun süren çalışmalar olduğunu vurgulayan Mehmet Baykan ise "Aldığımız madalyalar bir anın, bir müsabakanın eseri değil. Her madalya alan sporcumuzun ayrı ayrı hikayeleri var." değerlendirmesinde bulundu.

Eyüp Gözgeç, milli sporcunun 10 yıllık serüveninde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Busenaz Sürmeneli'nin kulübü Trabzonspor'un Başkanı Ağaoğlu da şunları söyledi:

"Olimpiyat madalyası çok farklı bir şey. Dünyada 4 yıl yaklaşık 500 milyon sporcu kota almak için mücadele ediyor, onların içerisinde sadece 12-13 bini olimpiyatlara gidebiliyor. Onların içerisinden de sadece yaklaşık 350'si altın madalyayı göğsüne takma şansına sahip oluyor. Busenaz gibi benim de hayalim vardı, ben de aktif sporcuydum. 'Allah'ım bana olimpiyat madalyası nasip et' diye ben de çok dua etmiştim. O madalya bugün kulüp başkanı olarak nasip oldu, onun için çok mutluyum."